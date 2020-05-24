Главные новости дня: 23 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 мая.

"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в матче Бундеслиги.

Испанская Примера возобновится 8 июня.

Названа официальная дата возобновления чемпионата Португалии.

Названа дата начала следующего сезона французской Лиги 1.

В АПЛ два новых случая заражения коронавирусом.

"Спартак" собрал на командный сбор 25 футболистов.

Бенедикт Хеведес отказывается возвращаться в Москву и может разорвать контракт с "Локомотивом".

"Барселона" определила список из шести неприкосновенных игроков.

"Интер" ответил ПСЖ на последнее предложение по Мауро Икарди.

Пять футболистов принципиально не хотят уходить из "Барселоны".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru