Главные новости дня: 23 мая

Теги бавария мюнхенспартак москвала лигалига 1бенедикт хеведес

Главные новости дня: 23 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 мая.

"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в матче Бундеслиги.

Испанская Примера возобновится 8 июня.

Названа официальная дата возобновления чемпионата Португалии.

Названа дата начала следующего сезона французской Лиги 1.

В АПЛ два новых случая заражения коронавирусом.

"Спартак" собрал на командный сбор 25 футболистов.

Бенедикт Хеведес отказывается возвращаться в Москву и может разорвать контракт с "Локомотивом".

"Барселона" определила список из шести неприкосновенных игроков.

"Интер" ответил ПСЖ на последнее предложение по Мауро Икарди.

Пять футболистов принципиально не хотят уходить из "Барселоны".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Сёмин может вернуться в "Локомотив"

Сёмин может вернуться в "Локомотив"

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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