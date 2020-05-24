Главные новости дня: 23 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 мая.
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в матче Бундеслиги.
Испанская Примера возобновится 8 июня.
Названа официальная дата возобновления чемпионата Португалии.
Названа дата начала следующего сезона французской Лиги 1.
В АПЛ два новых случая заражения коронавирусом.
"Спартак" собрал на командный сбор 25 футболистов.
Бенедикт Хеведес отказывается возвращаться в Москву и может разорвать контракт с "Локомотивом".
"Барселона" определила список из шести неприкосновенных игроков.
"Интер" ответил ПСЖ на последнее предложение по Мауро Икарди.
Пять футболистов принципиально не хотят уходить из "Барселоны".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в матче Бундеслиги
-
В "Краснодаре" не выявлено ни одного больного коронавирусом
-
Хеведес отказывается возвращаться в Москву и может разорвать контракт с "Локомотивом"
-
Дортмундская "Боруссия" на выезде одолела "Вольфсбург" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
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Бакаев заразился коронавирусом, Зобнин уже перенес инфекцию
Лента новостей
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Главные новости дня: 23 мая
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"Манчестер Юнайтед" назвал игроков, которых "Ювентус" может включить в сделку по Погба
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-
3
Погребняк: "Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок"
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Зелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
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4
Президент Ла Лиги: "Дата возобновления чемпионата еще не утверждена"
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Минское "Динамо" сыграло вничью с "Витебском" и другие результаты 10-го тура чемпионата Беларуси
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Сёмин может вернуться в "Локомотив"
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Левандовски догнал Иммобиле в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы
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Солтмурад Бакаев сдал отрицательный тест на коронавирус
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Карпов: "В Туле не рассматривают Юрия Семина как потенциального тренера команды"
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"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в матче Бундеслиги
-
Зелимхан Бакаев представил команду мечты
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Уткин назвал клуб, который, скорее всего, возглавит Сёмин
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Президент Ла Лиги отреагировал на возобновление сезона
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"Лестер" возглавляет гонку за хавбеком "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18