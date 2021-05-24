Главные новости дня: 23 мая

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Главные новости дня: 23 мая

Фото твиттер "Лилля"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 23 мая.

Окружение Зидана уверено в будущем тренера в "Реале"

"Рубин" близок к трансферу футболиста сборной Черногории

Клуб из Португалии хочет подписать Буффона на необычных условиях

Гасперини может возглавить "Ювентус"

"Барселона" продлила контракт с Пучем

Российский голкипер Крицюк покинул португальский клуб

"Ливерпуль" и "Челси" вышли в Лигу Чемпионов. "Лестер" проиграл "Тоттенхэму" и сыграет в Лиге Европы

Вейналдум объявил об уходе из "Ливерпуля"

"Ювентус" и "Милан" попали в Лигу Чемпионов, "Наполи" выступит в Лиге Европы

"Лилль" - новый чемпион Франции

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Лига 1: "Лилль" стал чемпионом, "Монако" Головина попало в ЛЧ и другие итоги сезона

Лига 1: "Лилль" стал чемпионом, "Монако" Головина попало в ЛЧ и другие итоги сезона

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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