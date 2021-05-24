Главные новости дня: 23 мая

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 23 мая.

Окружение Зидана уверено в будущем тренера в "Реале"

"Рубин" близок к трансферу футболиста сборной Черногории

Клуб из Португалии хочет подписать Буффона на необычных условиях

Гасперини может возглавить "Ювентус"

"Барселона" продлила контракт с Пучем

Российский голкипер Крицюк покинул португальский клуб

"Ливерпуль" и "Челси" вышли в Лигу Чемпионов. "Лестер" проиграл "Тоттенхэму" и сыграет в Лиге Европы

Вейналдум объявил об уходе из "Ливерпуля"

"Ювентус" и "Милан" попали в Лигу Чемпионов, "Наполи" выступит в Лиге Европы

"Лилль" - новый чемпион Франции

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