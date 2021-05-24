Главные новости дня: 23 мая
Фото твиттер "Лилля"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 23 мая.
Окружение Зидана уверено в будущем тренера в "Реале"
"Рубин" близок к трансферу футболиста сборной Черногории
Клуб из Португалии хочет подписать Буффона на необычных условиях
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"Барселона" продлила контракт с Пучем
Российский голкипер Крицюк покинул португальский клуб
"Ливерпуль" и "Челси" вышли в Лигу Чемпионов. "Лестер" проиграл "Тоттенхэму" и сыграет в Лиге Европы
Вейналдум объявил об уходе из "Ливерпуля"
"Ювентус" и "Милан" попали в Лигу Чемпионов, "Наполи" выступит в Лиге Европы
"Лилль" - новый чемпион Франции
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Лента новостей
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Главные новости дня: 23 мая
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Лига 1: "Лилль" стал чемпионом, "Монако" Головина попало в ЛЧ и другие итоги сезона
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"Севилья" вырвала победу над "Алавесом" в 38-м туре Ла Лиги
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"Лилль" - новый чемпион Франции
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18