Главные новости дня: 23 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 23 ноября.

Месси и Роналду вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards.

Гризманн: "Накопилось много всего. С меня хватит".

"Локомотив" прибыл в Мадрид на матч с "Атлетико".

Лионель Месси пропустит матч с киевским "Динамо".

Мхитарян продлит контракт с "Ромой" в ближайшее время.

Заместитель генерального директора РЖД Мещеряков покидает свой пост.

Пять ударов за три миллиона в год: статистика Кокорина в "Спартаке".

Форвард "Барселоны" Брэйтуэйт может вернуться в свой бывший клуб.

Чемпионат России, 15-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица.

ЦСКА отказался от трансферы Мусы: названа причина.

Кононов рассказал, почему "Спартак" не купил Эджуке, который перешел в ЦСКА.

Эджуке мог перейти в "Спартак" вместо ЦСКА.

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