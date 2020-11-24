Главные новости дня: 23 ноября

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Главные новости дня: 23 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 23 ноября.

Месси и Роналду вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards.

Гризманн: "Накопилось много всего. С меня хватит".

"Локомотив" прибыл в Мадрид на матч с "Атлетико".

Лионель Месси пропустит матч с киевским "Динамо".

Мхитарян продлит контракт с "Ромой" в ближайшее время.

Заместитель генерального директора РЖД Мещеряков покидает свой пост.

Пять ударов за три миллиона в год: статистика Кокорина в "Спартаке".

Форвард "Барселоны" Брэйтуэйт может вернуться в свой бывший клуб.

Чемпионат России, 15-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица.

ЦСКА отказался от трансферы Мусы: названа причина.

Кононов рассказал, почему "Спартак" не купил Эджуке, который перешел в ЦСКА.

Эджуке мог перейти в "Спартак" вместо ЦСКА.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 

 
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Невезение "Арсенала", очередная победа "Тоттенхэма": результаты матчей АПЛ 9-го тура

Невезение "Арсенала", очередная победа "Тоттенхэма": результаты матчей АПЛ 9-го тура

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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