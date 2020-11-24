Главные новости дня: 23 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 23 ноября.
Месси и Роналду вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards.
Гризманн: "Накопилось много всего. С меня хватит".
"Локомотив" прибыл в Мадрид на матч с "Атлетико".
Лионель Месси пропустит матч с киевским "Динамо".
Мхитарян продлит контракт с "Ромой" в ближайшее время.
Заместитель генерального директора РЖД Мещеряков покидает свой пост.
Пять ударов за три миллиона в год: статистика Кокорина в "Спартаке".
Форвард "Барселоны" Брэйтуэйт может вернуться в свой бывший клуб.
Чемпионат России, 15-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица.
ЦСКА отказался от трансферы Мусы: названа причина.
Кононов рассказал, почему "Спартак" не купил Эджуке, который перешел в ЦСКА.
Эджуке мог перейти в "Спартак" вместо ЦСКА.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 23 ноября
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18