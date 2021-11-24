Главные новости дня: 23 ноября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 23 ноября.

Состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Челси" над "Ювентусом", ничью в поединке между "Барселоной" и "Бенфикой", спасение "Зенита" в матче с "Мальме" и успех "Манчестер Юнайтед" в игре с "Вильярреалом". Все результаты дня доступны по ссылке.

Стали известны шесть из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Зенит" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов.

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что он в ближайшее время может покинуть клуб и возглавить "Манчестер Юнайтед".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о своем возвращении в "Барселону".

Результаты Юношеской лиги УЕФА от 23 ноября.

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян отказал двум топ-клубам РПЛ.

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