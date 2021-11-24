Главные новости дня: 23 ноября

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Главные новости дня: 23 ноября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 23 ноября.

Состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Челси" над "Ювентусом", ничью в поединке между "Барселоной" и "Бенфикой", спасение "Зенита" в матче с "Мальме" и успех "Манчестер Юнайтед" в игре с "Вильярреалом". Все результаты дня доступны по ссылке.

Стали известны шесть из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Зенит" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов.

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что он в ближайшее время может покинуть клуб и возглавить "Манчестер Юнайтед".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о своем возвращении в "Барселону".

Результаты Юношеской лиги УЕФА от 23 ноября.

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян отказал двум топ-клубам РПЛ.

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Феерия "Челси", позор "Ювентуса", неудача "Барселоны": результаты Лиги чемпионов от 23 ноября

Феерия "Челси", позор "Ювентуса", неудача "Барселоны": результаты Лиги чемпионов от 23 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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