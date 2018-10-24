Главные новости дня: 23 октября
Во вторник, 23 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Группа G.
ЦСКА на выезде проиграл "Роме" со счетом 0:3. Перед матчем в римском метро произошло ЧП, в результате которого пострадали десятки российских болельщиков.
В другом матче группы "Реал" победил "Викторию Пльзень" со счетом 2:1.
Группа Н.
"Ювентус" в гостях победил "Манчестер Юнайтед" (1:0). Роналду не забил.
Отчет о матче "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус"
Группа Е.
АЕК - "Бавария" - 0:2
"Аякс" - "Бенфика" - 1:0
Группа F.
"Шахтер" - "Манчестер Сити" - 0:3
"Хоффенхайм" - "Лион" - 3:3.
К другим новостям.
Роналду считает, что в его уходе из "Реала" виноваты Перес, Лопетеги и Рамос.
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Следующим летом каталонцы могут потратить на трансферы 200 миллионов евро.
ПСЖ собирается купить Гризманна, а "Реал" намерен вернуть Моуринью.
Братьям Кокориным грозит статья "эстремизм". В сумме они могут получить 12 лет тюрьмы.
Уволенный из "Спартака" Каррера устроил прощальный обед для игроков. Были все, кроме Глушакова.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11