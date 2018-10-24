Главные новости дня: 23 октября

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Главные новости дня: 23 октября

Во вторник, 23 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Группа G.

ЦСКА на выезде проиграл "Роме" со счетом 0:3. Перед матчем в римском метро произошло ЧП, в результате которого пострадали десятки российских болельщиков.

Отчет о матче "Рома" - ЦСКА

В другом матче группы "Реал" победил "Викторию Пльзень" со счетом 2:1.

Группа Н.

"Ювентус" в гостях победил "Манчестер Юнайтед" (1:0). Роналду не забил.

Отчет о матче "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус"

Группа Е.

АЕК - "Бавария" - 0:2

"Аякс" - "Бенфика" - 1:0

Группа F.

"Шахтер" - "Манчестер Сити" - 0:3

"Хоффенхайм" - "Лион" - 3:3.

К другим новостям.

Роналду считает, что в его уходе из "Реала" виноваты Перес, Лопетеги и Рамос.

В "Барселоне" недовольны Дембеле и могут выставить его на трансфер.

Следующим летом каталонцы могут потратить на трансферы 200 миллионов евро.

ПСЖ собирается купить Гризманна, а "Реал" намерен вернуть Моуринью.

Братьям Кокориным грозит статья "эстремизм". В сумме они могут получить 12 лет тюрьмы.

Уволенный из "Спартака" Каррера устроил прощальный обед для игроков. Были все, кроме Глушакова.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! Продолжайте участвовать в турнире прогнозов по Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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