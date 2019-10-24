Главные новости дня: 23 октября
В среду, 23 октября, в мире футбола произошла масса интересных событий.
В Лиге Чемпионов "РБ Лейпциг" обыграл "Зенит", "Интер" обыграл "Боруссию", а "Барселона" была сильнее "Славии".
Более подробные результаты матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, которые состоялись 23 октября, смотрите тут.
"Ривер Плейт" стал финалистом Кубка Либертадорес, выбив из турнира "Бока Хуниорс".
Неймар пропустил ровно половину матчей ПСЖ с момента перехода.
Моуриньо может возглавить дортмундскую "Боруссию".
Утверждена дата проведения матча "Барселона" - "Реал".
Тедеско впервые оштрафовали в РПЛ.
"Отвали". Слуцкий поссорился с хавбеком "Витесса".
"Реал" хочет обменять Йовича или Бэйла на Левандовски.
Президент "Наполи" хочет подписать Ибрагимовича.
Хадсон-Одои - самый молодой игрок в основе "Челси" в ЛЧ с 2010 года
Месси стал первым игроком в истории ЛЧ, забивавшим в 15 сезонах подряд.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" обыграл "Боруссию", а "Барселона" была сильнее "Славии" в ЛЧ
-
Мертенс повторил достижение Марадоны
-
Еременко стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Зенитом"
-
Месси стал первым игроком в истории ЛЧ, забивавшим в 15 сезонах подряд
-
"Челси" минимально обыграл "Аякс" в гостевом матче Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 октября
-
Конте заявил, что "Боруссия" боялась "Интер" в матче ЛЧ
-
Лига Чемпионов: результаты 23 октября
-
Окслейд-Чемберлен высказался о победе "Ливерпуля" над "Генком"
-
Караваев - о матче с "Лейпцигом": "Естественно, отрицательные эмоции. Проиграли..."
-
"Лилль" и "Валенсия" не смогли выявить победителя
-
"Бенфика" переиграла "Лион" в матче Лиги Чемпионов
-
1
"Ливерпуль" разгромил "Генк", а "Наполи" обыграл "Зальцбург"
-
6
"Интер" обыграл "Боруссию", а "Барселона" была сильнее "Славии" в ЛЧ
-
Мертенс повторил достижение Марадоны
-
Промес прокомментировал поражение "Аякса" в матче с "Челси"
-
Еременко стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Зенитом"
-
Оздоев поделился впечатлениями от матча ЛЧ с "РБ Лейпциг"
-
1
Семак: "У "Лейпцига" были более острые моменты на контратаках. Заслуженная победа"
-
Месси стал первым игроком в истории ЛЧ, забивавшим в 15 сезонах подряд
-
Экс-игрок "Зенита" Спивак рассказал, почему команда не выиграла "РБ Лейпциг"
-
Месси в 5 матчах этого сезона набрал 6 очков по системе "гол+пас"
-
1
Сульшер о расизме: "Мы готовы к худшему сценарию в матче против "Партизана"
-
3
"Челси" минимально обыграл "Аякс" в гостевом матче Лиги Чемпионов
-
2
"РБ Лейпциг" обыграл "Зенит" в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4