Главные новости дня: 23 октября

В среду, 23 октября, в мире футбола произошла масса интересных событий.

В Лиге Чемпионов "РБ Лейпциг" обыграл "Зенит", "Интер" обыграл "Боруссию", а "Барселона" была сильнее "Славии".

Более подробные результаты матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, которые состоялись 23 октября, смотрите тут.

"Ривер Плейт" стал финалистом Кубка Либертадорес, выбив из турнира "Бока Хуниорс".

Неймар пропустил ровно половину матчей ПСЖ с момента перехода.

Моуриньо может возглавить дортмундскую "Боруссию".

Утверждена дата проведения матча "Барселона" - "Реал".

Тедеско впервые оштрафовали в РПЛ.

"Отвали". Слуцкий поссорился с хавбеком "Витесса".

"Реал" хочет обменять Йовича или Бэйла на Левандовски.

Президент "Наполи" хочет подписать Ибрагимовича.

Хадсон-Одои - самый молодой игрок в основе "Челси" в ЛЧ с 2010 года

Месси стал первым игроком в истории ЛЧ, забивавшим в 15 сезонах подряд.

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