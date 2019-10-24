Главные новости дня: 23 октября

Теги зенит санкт-петербургборуссия дортмундливерпульинтер миланлеонид слуцкий

Главные новости дня: 23 октября

В среду, 23 октября, в мире футбола произошла масса интересных событий.

В Лиге Чемпионов "РБ Лейпциг" обыграл "Зенит", "Интер" обыграл "Боруссию", а "Барселона" была сильнее "Славии".

Более подробные результаты матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, которые состоялись 23 октября, смотрите тут.

"Ривер Плейт" стал финалистом Кубка Либертадорес, выбив из турнира "Бока Хуниорс".

Неймар пропустил ровно половину матчей ПСЖ с момента перехода.

Моуриньо может возглавить дортмундскую "Боруссию".

Утверждена дата проведения матча "Барселона" - "Реал".

Тедеско впервые оштрафовали в РПЛ.

"Отвали". Слуцкий поссорился с хавбеком "Витесса".

"Реал" хочет обменять Йовича или Бэйла на Левандовски.

Президент "Наполи" хочет подписать Ибрагимовича.

Хадсон-Одои - самый молодой игрок в основе "Челси" в ЛЧ с 2010 года

Месси стал первым игроком в истории ЛЧ, забивавшим в 15 сезонах подряд.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лига Чемпионов: результаты 23 октября

Лига Чемпионов: результаты 23 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 9 25
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 19
3 Лестер Сити Лестер Сити 9 17
4 Челси Челси 9 17
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 9 15
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 12
8 Бернли Бернли 9 12
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 9 12
10 Борнмут Борнмут 9 12
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 12
12 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 11
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 9 10
15 Эвертон Эвертон 9 10
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 9 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 8
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 9 7
20 Уотфорд Уотфорд 9 4
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