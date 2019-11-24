Главные новости дня: 23 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 ноября.

В чемпионате Англии очередную победу одержал "Ливерпуль". Жертвой "красных" в этот раз стал "Кристал Пэлас".

Главный конкурент мерсисайцев "Манчестер Сити" выиграл у "Челси".

Вновь неудачно выступил "Арсенал", который едва не проиграл "Саутгемптону".

В Примере "Барселона" и "Реал" добыли непростые победы. Каталонцы в гостях были сильнее "Леганеса", королевский клуб дома победил "Реал Сосьедад".

В Серии А "Ювентус" и "Интер" продолжили победные серии. "Ювентус" без Криштиану Роналду обыграл "Аталанту", "Интер" легко разобрался с "Торино".

В Бундеслиге "Бавария" разгромила "Фортуну" и продолжила преследование лидера.

В Российской Премьер-Лиге лидер турнира "Зенит" был сильнее "Рубина".

Победителем Кубка Либертадорес стал "Фламенго", который в драматичном матче победил "Ривер Плейт".

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