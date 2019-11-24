Главные новости дня: 23 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 ноября.
В чемпионате Англии очередную победу одержал "Ливерпуль". Жертвой "красных" в этот раз стал "Кристал Пэлас".
Главный конкурент мерсисайцев "Манчестер Сити" выиграл у "Челси".
Вновь неудачно выступил "Арсенал", который едва не проиграл "Саутгемптону".
В Примере "Барселона" и "Реал" добыли непростые победы. Каталонцы в гостях были сильнее "Леганеса", королевский клуб дома победил "Реал Сосьедад".
В Серии А "Ювентус" и "Интер" продолжили победные серии. "Ювентус" без Криштиану Роналду обыграл "Аталанту", "Интер" легко разобрался с "Торино".
В Бундеслиге "Бавария" разгромила "Фортуну" и продолжила преследование лидера.
В Российской Премьер-Лиге лидер турнира "Зенит" был сильнее "Рубина".
Победителем Кубка Либертадорес стал "Фламенго", который в драматичном матче победил "Ривер Плейт".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и догнал "Барселону"
-
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
-
"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ
Лента новостей
-
Болельщики "Реала" освистали Гарета Бэйла
-
Главные новости дня: 23 октября
-
"Фламенго" победил "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес благодаря дублю Габигола
-
Гол Лукаку помог "Интеру" разгромить "Торино" в матче Серии А
-
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и догнал "Барселону"
-
Куртуа превзошел "сухую" серию Наваса
-
Гвардиола сообщил о состоянии травмированного Агуэро
-
"Анжер" обыграл "Ним" и вышел на второе место в Лиге 1
-
"Аякс" разгромил "Хераклес" благодаря дублю Промеса
-
"Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ
-
1
"Милан" повторил клубный антирекорд в Серии А
-
1
"РБ Лейпциг" разгромил "Кельн" и вышел на 2-е место в Бундеслиге
-
1
Лукаку рассказал, почему он решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" потерял очки в матче Примеры с "Гранадой"
-
Маскерано перешел в аргентинский "Эстудиантес"
-
1
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ
-
"Лудогорец" перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы одержал победу в чемпионате Болгарии
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лион" перед матчем с "Зенитом" обыграл "Ниццу" и вышел на 5-е место в Лиге 1
-
"Торпедо" Игнашевича проиграло третий матч подряд в ФНЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Бернли
|13
|18
|7
|Арсенал Лондон
|13
|18
|8
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|9
|Тоттенхэм
|13
|17
|10
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|13
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8