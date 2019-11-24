Главные новости дня: 23 октября

Теги реал мадридбарселонаювентусливерпуль

Главные новости дня: 23 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 ноября.

В чемпионате Англии очередную победу одержал "Ливерпуль". Жертвой "красных" в этот раз стал "Кристал Пэлас". 

Главный конкурент мерсисайцев "Манчестер Сити" выиграл у "Челси"

Вновь неудачно выступил "Арсенал", который едва не проиграл "Саутгемптону".

В Примере "Барселона" и "Реал" добыли непростые победы. Каталонцы в гостях были сильнее "Леганеса", королевский клуб дома победил "Реал Сосьедад".

В Серии А "Ювентус" и "Интер" продолжили победные серии. "Ювентус" без Криштиану Роналду обыграл "Аталанту", "Интер" легко разобрался с "Торино".

В Бундеслиге "Бавария" разгромила "Фортуну" и продолжила преследование лидера.

В Российской Премьер-Лиге лидер турнира "Зенит" был сильнее "Рубина".

Победителем Кубка Либертадорес стал "Фламенго", который в драматичном матче победил "Ривер Плейт".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Фламенго" победил "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес благодаря дублю Габигола

"Фламенго" победил "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес благодаря дублю Габигола

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Бернли Бернли 13 18
7 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
15 Эвертон Эвертон 13 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
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