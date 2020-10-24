Главные новости дня: 23 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 23 октября.

Россия ухудшила своё положение в таблице коэффициентов УЕФА.

Кингсли Коман признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге Европы.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

"Спартак" хочет поменяться кругами с "Ростовом".

Марчелло Липпи завершил тренерскую карьеру.

Арбитра избили после матча "Ахмат" - "Спартак" в молодёжном первенстве России.

Форварду "Реала" грозит полгода тюремного заключения.

Зарплата Жерара Пике будет снижена в два раза до конца сезона.

Матч "Спартак" - "Ростов" пройдет со зрителями.

ПСЖ не отказался от идеи трансфера Криштиану Роналду.

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