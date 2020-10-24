Главные новости дня: 23 октября

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Главные новости дня: 23 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 23 октября.

Россия ухудшила своё положение в таблице коэффициентов УЕФА.

Кингсли Коман признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге Европы.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

"Спартак" хочет поменяться кругами с "Ростовом".

Марчелло Липпи завершил тренерскую карьеру.

Арбитра избили после матча "Ахмат" - "Спартак" в молодёжном первенстве России.

Форварду "Реала" грозит полгода тюремного заключения.

Зарплата Жерара Пике будет снижена в два раза до конца сезона.

Матч "Спартак" - "Ростов" пройдет со зрителями.

ПСЖ не отказался от идеи трансфера Криштиану Роналду.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Валенсия" без Черышева проиграла "Эльче"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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