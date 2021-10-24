Главные новости дня: 23 октября
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 октября.
Состоялись три матча 11-го тура чемпионата России. "Краснодар" разгромил "Нижний Новгород", "Ростов" уничтожил "Арсенал", а ЦСКА одержал волевую победу над "Крыльями Советов".
Бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос выразил желание играть за сборную России.
В чемпионате Англии "Челси" уничтожил "Норвич", а "Манчестер Сити" разгромил "Бернли".
В Бундеслиге "Бавария" разгромила "Хоффенхайм", а "Боруссия" Дортмунд победила "Арминию".
В Серии А "Милан" в результативном матче победил "Болонью", а Златан Ибрагимович забил автогол.
"Реал" назвал заявку на матч с "Барселоной" в чемпионате Испании.
Бергамская "Аталанта" готова продать российского полузащитника Алексея Миранчука и уже определилась с ценой.
Флорентийская "Фиорентина" также готова расстаться с российским нападающим Александром Кокориным.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18