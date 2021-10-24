Главные новости дня: 23 октября

Теги златан ибрагимовичмиланчелсиманчестер ситиалексей миранчукалександр кокорин

Главные новости дня: 23 октября

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 октября.

Состоялись три матча 11-го тура чемпионата России. "Краснодар" разгромил "Нижний Новгород", "Ростов" уничтожил "Арсенал", а ЦСКА одержал волевую победу над "Крыльями Советов". 

Бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос выразил желание играть за сборную России.

В чемпионате Англии "Челси" уничтожил "Норвич", а "Манчестер Сити" разгромил "Бернли".

В Бундеслиге "Бавария" разгромила "Хоффенхайм", а "Боруссия" Дортмунд победила "Арминию".

В Серии А "Милан" в результативном матче победил "Болонью", а Златан Ибрагимович забил автогол.

"Реал" назвал заявку на матч с "Барселоной" в чемпионате Испании.

Бергамская "Аталанта" готова продать российского полузащитника Алексея Миранчука и уже определилась с ценой.

Флорентийская "Фиорентина" также готова расстаться с российским нападающим Александром Кокориным.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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