Главные новости дня: 23 октября

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 октября.

Состоялись три матча 11-го тура чемпионата России. "Краснодар" разгромил "Нижний Новгород", "Ростов" уничтожил "Арсенал", а ЦСКА одержал волевую победу над "Крыльями Советов".

Бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос выразил желание играть за сборную России.

В чемпионате Англии "Челси" уничтожил "Норвич", а "Манчестер Сити" разгромил "Бернли".

В Бундеслиге "Бавария" разгромила "Хоффенхайм", а "Боруссия" Дортмунд победила "Арминию".

В Серии А "Милан" в результативном матче победил "Болонью", а Златан Ибрагимович забил автогол.

"Реал" назвал заявку на матч с "Барселоной" в чемпионате Испании.

Бергамская "Аталанта" готова продать российского полузащитника Алексея Миранчука и уже определилась с ценой.

Флорентийская "Фиорентина" также готова расстаться с российским нападающим Александром Кокориным.

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