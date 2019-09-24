Главные новости дня: 23 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 23 сентября.

ФИФА определила лауреатов индивидуальных наград по итогам года.

Лучшим игроком года признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Лучшим тренером года стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Лучшим вратарем года признан голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер.

Лучший гол года забил 18-летний венгер.

Стал известен состав символической сборной по итогам года.

"Барселона" может уволить Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды. Месси подверг критике игроков "Барселоны" за поражение от "Гранады" (0:2).

В "Спартаке" может возникнуть скандал из-за действий генерального директора Томаса Цорна.

Новичок "Ювентуса" Адриено Рабьо выразил недовольство своим положением в команде.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит матч с "Брешией".

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