Главные новости дня: 23 сентября

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Главные новости дня: 23 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 23 сентября.

ФИФА определила лауреатов индивидуальных наград по итогам года.

Лучшим игроком года признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Лучшим тренером года стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Лучшим вратарем года признан голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер.

Лучший гол года забил 18-летний венгер. 

Стал известен состав символической сборной по итогам года.

"Барселона" может уволить Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды. Месси подверг критике игроков "Барселоны" за поражение от "Гранады" (0:2).

В "Спартаке" может возникнуть скандал из-за действий генерального директора Томаса Цорна.

Новичок "Ювентуса" Адриено Рабьо выразил недовольство своим положением в команде.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит матч с "Брешией".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

 
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Роналду отреагировал на 3 место в голосовании за лучшего игрока года

Роналду отреагировал на 3 место в голосовании за лучшего игрока года

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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