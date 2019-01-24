Главные новости дня: 23 января

Сегодня, 23 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Трансферы:

Балотелли официально перешел в "Марсель.

"Барселона" объявила о покупке игрока "Аякса" де Йонга.

Гонсало Игуаин продолжит карьеру в "Челси"

"Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека.

В Кубке Англии "Манчестер Сити" обыграл "Бертон" и прошел в финал.

ПСЖ обыграл "Страсбург" и прошел в 1/8 финала Кубка Франции.

"Барселона" проиграла "Севилье" в первом матче 1/4 Кубка Испании.

Вальверде допустил уход из "Барселоны" двух игроков в январе.

Принято решение по использованию системы VAR на Кубке Америки-2019.

Найдены обломки самолёта: спасатели отчитались о поисках в районе исчезновения новичка "Кардиффа" Салы.

Спортивный арбитражный суд принял окончательное решение о возможном исключении "Барселоны" из Кубка Испании.

ПСЖ нацелился на лучшего молодого игрока Европы-2016.

Адвокат сообщил о новом сроке для Кокорина и Мамаева.

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