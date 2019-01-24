Главные новости дня: 23 января

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Главные новости дня: 23 января

Сегодня, 23 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Трансферы:

Балотелли официально перешел в "Марсель.

"Барселона" объявила о покупке игрока "Аякса" де Йонга.

Гонсало Игуаин продолжит карьеру в "Челси"

"Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека.

В Кубке Англии "Манчестер Сити" обыграл "Бертон" и прошел в финал.

ПСЖ обыграл "Страсбург" и прошел в 1/8 финала Кубка Франции.

"Барселона" проиграла "Севилье" в первом матче 1/4 Кубка Испании.

Вальверде допустил уход из "Барселоны" двух игроков в январе.

Принято решение по использованию системы VAR на Кубке Америки-2019.

Найдены обломки самолёта: спасатели отчитались о поисках в районе исчезновения новичка "Кардиффа" Салы.

Спортивный арбитражный суд принял окончательное решение о возможном исключении "Барселоны" из Кубка Испании.

ПСЖ нацелился на лучшего молодого игрока Европы-2016.

Адвокат сообщил о новом сроке для Кокорина и Мамаева.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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