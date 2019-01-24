Главные новости дня: 23 января
Сегодня, 23 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.
Трансферы:
Балотелли официально перешел в "Марсель.
"Барселона" объявила о покупке игрока "Аякса" де Йонга.
Гонсало Игуаин продолжит карьеру в "Челси"
"Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека.
В Кубке Англии "Манчестер Сити" обыграл "Бертон" и прошел в финал.
ПСЖ обыграл "Страсбург" и прошел в 1/8 финала Кубка Франции.
"Барселона" проиграла "Севилье" в первом матче 1/4 Кубка Испании.
Вальверде допустил уход из "Барселоны" двух игроков в январе.
Принято решение по использованию системы VAR на Кубке Америки-2019.
Найдены обломки самолёта: спасатели отчитались о поисках в районе исчезновения новичка "Кардиффа" Салы.
Спортивный арбитражный суд принял окончательное решение о возможном исключении "Барселоны" из Кубка Испании.
ПСЖ нацелился на лучшего молодого игрока Европы-2016.
Адвокат сообщил о новом сроке для Кокорина и Мамаева.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11