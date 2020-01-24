Главные новости дня: 23 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 23 января.

"Вулверхэмптон" не смог отобрать очки у "Ливерпуля".

"Культурал Леонеза" выбила "Атлетико" из Кубка Испании.

Стали известны даты матчей 1/4 финала Кубка России.

"Зенит" решил продлить контракт с Сергеем Семаком.

"Интер" объявил о переходе Виктора Мозеса.

"Манчестер Сити" грозит исключение из Лиги Чемпионов.

"Севилья" купила полузащитника "Баварии".

Уле Гуннар Сульшер продолжит тренировать "Манчестер Юнайтед".

Кавани и Чалов - основные претенденты на усиление атаки "Челси" в январе.

Николай Комличенко близок к переходу в "Динамо".

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