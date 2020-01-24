Главные новости дня: 23 января

Теги ливерпульатлетико мадридвиктор мозесманчестер сити

Главные новости дня: 23 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 23 января.

"Вулверхэмптон" не смог отобрать очки у "Ливерпуля".

"Культурал Леонеза" выбила "Атлетико" из Кубка Испании.

Стали известны даты матчей 1/4 финала Кубка России.

"Зенит" решил продлить контракт с Сергеем Семаком.

"Интер" объявил о переходе Виктора Мозеса.

"Манчестер Сити" грозит исключение из Лиги Чемпионов.

"Севилья" купила полузащитника "Баварии".

Уле Гуннар Сульшер продолжит тренировать "Манчестер Юнайтед".

Кавани и Чалов - основные претенденты на усиление атаки "Челси" в январе.

Николай Комличенко близок к переходу в "Динамо".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Культурал Леонеза" выбила "Атлетико" из Кубка Испании и другие результаты 1/16 финала

"Культурал Леонеза" выбила "Атлетико" из Кубка Испании и другие результаты 1/16 финала

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
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