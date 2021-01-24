Главные новости дня: 23 января

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Главные новости дня: 23 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 января.

"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии.

"Манчестер Сити" обыграл "Челтенхэм" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии.

"Реал" на выезде разгромил "Алавес".

"Милан" разгромно проиграл "Аталанте", "Интер" потерял очки в матче с "Удинезе".

"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги.

Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель".

"Спортинг" - обладатель португальского Кубка лиги.

ЦСКА согласовал аренду хавбека "Ниццы".

Криштиану Роналду отказался рекламировать туризм в Саудовской Аравии.

"Спартак" нацелился на защитника "Наполи".

Андрей Шевченко может временно возглавить "Челси" в случае отставки Лэмпарда.

"Барселоне" предложили бесплатно подписать Давида Алабу и Серхио Агуэро.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель"

Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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