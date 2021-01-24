Главные новости дня: 23 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 января.
"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии.
"Манчестер Сити" обыграл "Челтенхэм" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии.
"Реал" на выезде разгромил "Алавес".
"Милан" разгромно проиграл "Аталанте", "Интер" потерял очки в матче с "Удинезе".
"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги.
Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель".
"Спортинг" - обладатель португальского Кубка лиги.
ЦСКА согласовал аренду хавбека "Ниццы".
Криштиану Роналду отказался рекламировать туризм в Саудовской Аравии.
"Спартак" нацелился на защитника "Наполи".
Андрей Шевченко может временно возглавить "Челси" в случае отставки Лэмпарда.
"Барселоне" предложили бесплатно подписать Давида Алабу и Серхио Агуэро.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 23 января
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Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель"
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"Реал" на выезде разгромил "Алавес"
-
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Куман оценил игру Гризманна в последних матчах
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Товарищеские матчи: "Локомотив" разобрался с "Велесом", ЦСКА разгромил сборную испанских свободных агентов
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Дешам рассказал, кто может заменить его на посту тренера сборной Франции
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"Герта" проиграла "Вердеру" в матче Бундеслиги
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"Бетис" вырвал ничью в матче с "Реал Сосьедадом"
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"Манчестер Сити" обыграл "Челтенхэм" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии
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Де Лигт выздоровел от коронавируса
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"Милан" разгромно проиграл "Аталанте", "Интер" потерял очки в матче с "Удинезе"
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"Лацио" нацелился на защитника "Барселоны"
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ЦСКА согласовал аренду хавбека "Ниццы"
-
Артета прокомментировал интерес "Арсенала" к Эдегору
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"Ницца" на выезде переиграла "Ланс"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18