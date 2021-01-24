Главные новости дня: 23 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 января.

"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии.

"Манчестер Сити" обыграл "Челтенхэм" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии.

"Реал" на выезде разгромил "Алавес".

"Милан" разгромно проиграл "Аталанте", "Интер" потерял очки в матче с "Удинезе".

"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги.

Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель".

"Спортинг" - обладатель португальского Кубка лиги.

ЦСКА согласовал аренду хавбека "Ниццы".

Криштиану Роналду отказался рекламировать туризм в Саудовской Аравии.

"Спартак" нацелился на защитника "Наполи".

Андрей Шевченко может временно возглавить "Челси" в случае отставки Лэмпарда.

"Барселоне" предложили бесплатно подписать Давида Алабу и Серхио Агуэро.

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