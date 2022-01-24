Главные новости дня: 23 января

Теги реал мадридбарселонаювентусчелсисердар азмун

Главные новости дня: 23 января

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 23 января.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", "Челси" победил "Тоттенхэм". Результаты 23-го тура АПЛ.

В чемпионате Франции ПСЖ разгромил "Реймс", "Монако" проиграл "Монпелье". Результаты 22-го тура Лиги 1.

В чемпионате Германии "РБ Лейпциг" переиграл "Вольфсбург", "Бавария" уничтожила "Герту". Все результаты 20-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Наполи" разнес "Салернитану", "Рома" победила "Эмполи", "Милан" и "Ювентус" сыграли вничью. Результаты 23-го тура Серии А.

В чемпионате Испании "Барселона" с трудом обыграла "Алавес", "Реал" едва не проиграл "Эльче". Все результаты 22-го тура Ла Лиги.

В матче лидеров чемпионата Нидерландов "Аякс" справился с ПСВ.

На Кубке Африки определились два четвертьфиналиста. Тунис обыграл Нигерию, Буркина-Фасо победила Габон.

На чемпионате Европы по футзалу побед добились сборные Украины и Португалии.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема выбыл из строя из-за травмы.

Леверкузенский "Байер" не собирается выкупать иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно. При этом российский клуб готовит серьезное наказание для форварда.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Тяжелая победа "Барселоны", камбэк "Атлетико", спасение "Реала": результаты 22-го тура Ла Лиги

Тяжелая победа "Барселоны", камбэк "Атлетико", спасение "Реала": результаты 22-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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