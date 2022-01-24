Главные новости дня: 23 января
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 23 января.
В чемпионате Англии "Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", "Челси" победил "Тоттенхэм". Результаты 23-го тура АПЛ.
В чемпионате Франции ПСЖ разгромил "Реймс", "Монако" проиграл "Монпелье". Результаты 22-го тура Лиги 1.
В чемпионате Германии "РБ Лейпциг" переиграл "Вольфсбург", "Бавария" уничтожила "Герту". Все результаты 20-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Наполи" разнес "Салернитану", "Рома" победила "Эмполи", "Милан" и "Ювентус" сыграли вничью. Результаты 23-го тура Серии А.
В чемпионате Испании "Барселона" с трудом обыграла "Алавес", "Реал" едва не проиграл "Эльче". Все результаты 22-го тура Ла Лиги.
В матче лидеров чемпионата Нидерландов "Аякс" справился с ПСВ.
На Кубке Африки определились два четвертьфиналиста. Тунис обыграл Нигерию, Буркина-Фасо победила Габон.
На чемпионате Европы по футзалу побед добились сборные Украины и Португалии.
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема выбыл из строя из-за травмы.
Леверкузенский "Байер" не собирается выкупать иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно. При этом российский клуб готовит серьезное наказание для форварда.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18