Главные новости дня: 23 января

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 23 января.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", "Челси" победил "Тоттенхэм". Результаты 23-го тура АПЛ.

В чемпионате Франции ПСЖ разгромил "Реймс", "Монако" проиграл "Монпелье". Результаты 22-го тура Лиги 1.

В чемпионате Германии "РБ Лейпциг" переиграл "Вольфсбург", "Бавария" уничтожила "Герту". Все результаты 20-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Наполи" разнес "Салернитану", "Рома" победила "Эмполи", "Милан" и "Ювентус" сыграли вничью. Результаты 23-го тура Серии А.

В чемпионате Испании "Барселона" с трудом обыграла "Алавес", "Реал" едва не проиграл "Эльче". Все результаты 22-го тура Ла Лиги.

В матче лидеров чемпионата Нидерландов "Аякс" справился с ПСВ.

На Кубке Африки определились два четвертьфиналиста. Тунис обыграл Нигерию, Буркина-Фасо победила Габон.

На чемпионате Европы по футзалу побед добились сборные Украины и Португалии.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема выбыл из строя из-за травмы.

Леверкузенский "Байер" не собирается выкупать иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно. При этом российский клуб готовит серьезное наказание для форварда.

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