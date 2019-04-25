Главные новости дня: 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, в мире футбола было множество ярких событий, среди которых:

"Сити" переиграл "Юнайтед" в дерби Манчестера. После этой победы выяснилось, что Гвардиола стал первым, кому удалось обыграть "МЮ" на выезде в АПЛ в трех матчах подряд.

"Бавария" обыграла "Вердер" и вышла в финал Кубка Германии, где сразится с "Лейпцигом".

"Лацио" обыграл "Милан" и прошел в финал Кубка Италии.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "МИЛАН" - "ЛАЦИО" - 0:1.

"Атлетико" вырвал победу у "Валенсии" благодаря голу Корреа.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИКО" - "ВАЛЕНСИЯ" - 3:2.

В чемпионате России: Дзюба и Азмун помогли "Зениту" обыграть "Динамо", ЦСКА одолел "Анжи" и поднялся на 3 место в таблице РПЛ.

В матче "Ахмат" - "Краснодар" победитель не был выявлен., а дубль Фарфана помог "Локомотиву" обыграть "Ростов"

Суарес вошёл в тройку лучших бомбардиров "Барселоны" в Примере.

Зидан высказался о доминировании "Барселоны" в чемпионате Испании.

Маркизио из-за травмы пропустит остаток нынешнего сезона.

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