Главные новости дня: 24 апреля

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Главные новости дня: 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, в мире футбола было множество ярких событий, среди которых: 

"Сити" переиграл "Юнайтед" в дерби Манчестера. После этой победы выяснилось, что Гвардиола стал первым, кому удалось обыграть "МЮ" на выезде в АПЛ в трех матчах подряд.

"Бавария" обыграла "Вердер" и вышла в финал Кубка Германии, где сразится с "Лейпцигом".

"Лацио" обыграл "Милан" и прошел в финал Кубка Италии.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "МИЛАН" - "ЛАЦИО" - 0:1.

"Атлетико" вырвал победу у "Валенсии" благодаря голу Корреа.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИКО" - "ВАЛЕНСИЯ" - 3:2.

В чемпионате России: Дзюба и Азмун помогли "Зениту" обыграть "Динамо"ЦСКА одолел "Анжи" и поднялся на 3 место в таблице РПЛ.

В матче "Ахмат" - "Краснодар" победитель не был выявлен., а дубль Фарфана помог "Локомотиву" обыграть "Ростов"

Суарес вошёл в тройку лучших бомбардиров "Барселоны" в Примере.

Зидан высказался о доминировании "Барселоны" в чемпионате Испании.

Маркизио из-за травмы пропустит остаток нынешнего сезона.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Гвардиола стал первым, кому удалось обыграть "МЮ" на выезде в АПЛ в трех матчах подряд

Гвардиола стал первым, кому удалось обыграть "МЮ" на выезде в АПЛ в трех матчах подряд

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд Уотфорд 35 50
9 Эвертон Эвертон 35 49
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
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