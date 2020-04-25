Главные новости дня: 24 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 апреля.
Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны".
Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны".
Кокорин выбрал между "Зенитом" и "Ромой".
Кокорин рассказал, какие итальянские клубы им интересуются.
СМИ: "Челси" продлил контракт с Жиру.
"Утрехт" подаст в суд на футбольный союз Нидерландов. Клуб не попал в Лигу Европы.
УЕФА опроверга информацию об установлении крайнего срока завершения национальных чемпионатов.
В Бундеслиге футболистов могут обязать играть в масках.
Сборная России устроила акцию благодарности, посвящённую медработникам.
Производитель каннабиса собирается купить права на переименование "Камп Ноу".
Мама Неймара бросила 22-летнего бойфренда из-за его гомосексуальных связей.
Чемпионат Румынии могут доиграть в другой стране.
Ибрагимович сыграет за "Хаммарбю" в товарищеском матче.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны"
-
Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны"
-
Кокорин выбрал между "Зенитом" и "Ромой"
-
Кокорин рассказал, какие итальянские клубы им интересуются
-
Игрокам Бундеслиги, возможно, придется доигрывать чемпионат в масках
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 апреля
-
Семак высказался о том, нужно ли доигрывать сезон РПЛ
-
Дзюба рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии коронавируса
-
3
Рэмзи рассказал, как Роналду относится к партнерам по "Ювентусу"
-
Хаким Зиеш прокомментировал досрочное завершение сезона в чемпионате Нидерландов
-
Мостовой опубликовал фото с Тьерри Анри в Лиге Чемпионов
-
1
Погба может продолжить карьеру в "Интере"
-
"Аякс" поддержал решение завершить чемпионат Голландии без чемпиона
-
Кокорин высказался о своих перспективах в сборной России
-
3
Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны"
-
3
Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны"
-
Газзаев высказался о решении "Спартака" не выкупать трансфер Шюррле
-
Кокорин рассказал, почему Погба, Фабрегас и Обамеянг поздравляли его с днем рождения
-
Селихов показал, как тренируется в футбольном манеже
-
Кокорин выбрал между "Зенитом" и "Ромой"
-
"Неман" крупно обыграл "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси
-
Кокорин рассказал, какие итальянские клубы им интересуются
-
Аршавин посоветовал "Зениту" вернуть Кокорина
-
Орлов раскритиковал решение Смолова вернуться в Россию
-
1
"Манчестер Сити" готов заплатить 80 миллионов евро за Руиса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18