Главные новости дня: 24 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 апреля.

Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны".

​​​​​​​Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны".

​​​​​​​Кокорин выбрал между "Зенитом" и "Ромой"​​​​​​​.

Кокорин рассказал, какие итальянские клубы им интересуются.

​​​​​​​СМИ: "Челси" продлил контракт с Жиру.

​​​​​​​"Утрехт" подаст в суд на футбольный союз Нидерландов. Клуб не попал в Лигу Европы.

​​​​​​​УЕФА опроверга информацию об установлении крайнего срока завершения национальных чемпионатов.

В Бундеслиге футболистов могут обязать играть в масках.

Сборная России устроила акцию благодарности, посвящённую медработникам.

Производитель каннабиса собирается купить права на переименование "Камп Ноу".

Мама Неймара бросила 22-летнего бойфренда из-за его гомосексуальных связей.

Чемпионат Румынии могут доиграть в другой стране.

Ибрагимович сыграет за "Хаммарбю" в товарищеском матче.

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