Главные новости дня: 24 апреля

Теги барселоналионель мессикриштиану роналдузлатан ибрагимовичнидерланды

Главные новости дня: 24 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 апреля.

Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны".

​​​​​​​Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны".

​​​​​​​Кокорин выбрал между "Зенитом" и "Ромой"​​​​​​​.

Кокорин рассказал, какие итальянские клубы им интересуются.

​​​​​​​СМИ: "Челси" продлил контракт с Жиру.

​​​​​​​"Утрехт" подаст в суд на футбольный союз Нидерландов. Клуб не попал в Лигу Европы.

​​​​​​​УЕФА опроверга информацию об установлении крайнего срока завершения национальных чемпионатов.

В Бундеслиге футболистов могут обязать играть в масках.

Сборная России устроила акцию благодарности, посвящённую медработникам.

Производитель каннабиса собирается купить права на переименование "Камп Ноу".

Мама Неймара бросила 22-летнего бойфренда из-за его гомосексуальных связей. 

Чемпионат Румынии могут доиграть в другой стране.

Ибрагимович сыграет за "Хаммарбю" в товарищеском матче.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аякс" поддержал решение завершить чемпионат Голландии без чемпиона

"Аякс" поддержал решение завершить чемпионат Голландии без чемпиона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов