Главные новости дня: 24 апреля

Фото: twitter.com/zenit

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 апреля.

"Зенит" уничтожил "Ротор".

"Локомотив" разгромил "Тамбов", "Динамо" уступило "Химкам".

"Ньюкасл" отобрал очки у "Ливерпуля", забив гол на 95-й минуте.

"Реал" потерял очки в матче с "Бетисом".

"Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу".

Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Метц".

Кремль убедил Романа Абрамовича отказаться от участия в Суперлиге Европы.

Диего Марадона - лучший футболист в истории по версии 90min, Месси - третий, Роналду - седьмой.

Основатель Spotify готов купить топ-клуб АПЛ.

"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Килиана Мбаппе.

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