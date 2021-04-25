Главные новости дня: 24 апреля

Теги зенит санкт-петербургсуперлига (европейская)роман абрамовичреал мадридбавария мюнхендиего марадона

Главные новости дня: 24 апреляФото: twitter.com/zenit

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 апреля.

"Зенит" уничтожил "Ротор".

"Локомотив" разгромил "Тамбов", "Динамо" уступило "Химкам".

"Ньюкасл" отобрал очки у "Ливерпуля", забив гол на 95-й минуте.

"Реал" потерял очки в матче с "Бетисом".

"Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу".

Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Метц".

Кремль убедил Романа Абрамовича отказаться от участия в Суперлиге Европы.

Диего Марадона - лучший футболист в истории по версии 90min, Месси - третий, Роналду - седьмой.

Основатель Spotify готов купить топ-клуб АПЛ.

"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Килиана Мбаппе.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

11 клубов Серии А хотят наказать "Интер", "Милан" и "Ювентус"

11 клубов Серии А хотят наказать "Интер", "Милан" и "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов