Главные новости дня: 24 апреля
Фото: twitter.com/zenit
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 апреля.
"Зенит" уничтожил "Ротор".
"Локомотив" разгромил "Тамбов", "Динамо" уступило "Химкам".
"Ньюкасл" отобрал очки у "Ливерпуля", забив гол на 95-й минуте.
"Реал" потерял очки в матче с "Бетисом".
"Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу".
Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Метц".
Кремль убедил Романа Абрамовича отказаться от участия в Суперлиге Европы.
Диего Марадона - лучший футболист в истории по версии 90min, Месси - третий, Роналду - седьмой.
Основатель Spotify готов купить топ-клуб АПЛ.
"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Килиана Мбаппе.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 24 апреля
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11 клубов Серии А хотят наказать "Интер", "Милан" и "Ювентус"
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"Кротоне" одолел "Парму" в матче с 7 голами, "Сампдория" уступила "Сассуоло"
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Тухель высказался о предстоящем противостоянии с "Реалом"
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Семья Месси приобрела квартиру в Майами
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"Фиорентина" готова продлить контракт с 38-летним Рибери
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Перес: "Либо мы исправим ситуацию, либо все клубы разорятся"
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"Зенит" может оформить чемпионство в следующем туре
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"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Алавесом"
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"Челси" минимально переиграл "Вест Хэм"
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Семак одобрил новый формат Лиги Чемпионов
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Три клуба поборются за Моуринью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18