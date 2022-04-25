Главные новости дня: 24 апреля
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 апреля.
В чемпионате России ЦСКА победил "Динамо", "Спартак" проиграл "Ростову", а матч завершился скандалом.
"Ференцварош", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, стал чемпионом Венгрии.
Рссийский нападающий Федор Чалов забил очередной гол за "Базель".
В чемпионате Англии состоялись два дерби. "Челси" вырвал победу у "Вест Хэма", "Ливерпуль" справился с "Эвертоном".
В перенесенном матче чемпионата Испании "Барселона" неожиданно проиграла "Райо Вальекано".
В чемпионате Германии "Герта" выиграла у "Штутгарта". Все результаты 31-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Наполи" уступил "Эмполи", "Милан" переиграл "Лацио".
В чемпионате Франции "Марсель" добился победы над "Реймсом". Все результаты 34-го тура Лиги 1.
ПСЖ может расстаться с главным тренером Маурисио Почеттино и уже получил предложение от итальянского топ-тренера.
Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился информацией по поводу своего будущего.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 24 апреля
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Чемпионство ПСЖ, феерии "Ренна" и "Лиона": результаты 34-го тура Лиги 1
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"Барселона" сенсационно проиграла "Райо Вальекано"
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"Милан" одержал феерическую победу над "Лацио"
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"Марсель" победил "Реймс" в Лиге 1
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Мостовой отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Ростовом"
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Конте хочет возглавить ПСЖ
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Почеттино близок к уходу из ПСЖ
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Зарема ответила Карпину на критику в адрес "Спартака"
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"Наполи" определился с ценой на Осимхена
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Тухель высказался о будущем Рюдигера
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Успехи "Аякса" и ПСВ: результаты 30-го тура чемпионата Нидерландов
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Карпин рассказал, чем его удивил "Спартак" в матче с "Ростовом"
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ЦСКА обыграл "Динамо" в матче РПЛ
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"Ференцварош" Черчесова стал чемпионом Венгрии
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Чемпионство "Баварии", неудачи Дортмунда и "РБ Лейпциг", феерия "Вольфсбурга": результаты 31-го тура Бундеслиги
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"Герта" победила "Штутгарт" в Бундеслиге
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"Ливерпуль" уверенно победил в дерби
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Гол Чалова помог "Базелю" одержать крупную победу в чемпионате Швейцарии
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"Лилль" обыграл "Страсбур" в Лиге 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18