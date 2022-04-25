Главные новости дня: 24 апреля

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 апреля.

В чемпионате России ЦСКА победил "Динамо", "Спартак" проиграл "Ростову", а матч завершился скандалом.

"Ференцварош", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, стал чемпионом Венгрии.

Рссийский нападающий Федор Чалов забил очередной гол за "Базель".

В чемпионате Англии состоялись два дерби. "Челси" вырвал победу у "Вест Хэма", "Ливерпуль" справился с "Эвертоном".

В перенесенном матче чемпионата Испании "Барселона" неожиданно проиграла "Райо Вальекано".

В чемпионате Германии "Герта" выиграла у "Штутгарта". Все результаты 31-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Наполи" уступил "Эмполи", "Милан" переиграл "Лацио".

В чемпионате Франции "Марсель" добился победы над "Реймсом". Все результаты 34-го тура Лиги 1.

ПСЖ может расстаться с главным тренером Маурисио Почеттино и уже получил предложение от итальянского топ-тренера.

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился информацией по поводу своего будущего.

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