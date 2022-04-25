Главные новости дня: 24 апреля

Теги челсиливерпульспартак москвацска москвамилан

Главные новости дня: 24 апреля

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 апреля.

В чемпионате России ЦСКА победил "Динамо", "Спартак" проиграл "Ростову", а матч завершился скандалом.

"Ференцварош", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, стал чемпионом Венгрии.

Рссийский нападающий Федор Чалов забил очередной гол за "Базель".

В чемпионате Англии состоялись два дерби. "Челси" вырвал победу у "Вест Хэма", "Ливерпуль" справился с "Эвертоном".

В перенесенном матче чемпионата Испании "Барселона" неожиданно проиграла "Райо Вальекано".

В чемпионате Германии "Герта" выиграла у "Штутгарта". Все результаты 31-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Наполи" уступил "Эмполи", "Милан" переиграл "Лацио".

В чемпионате Франции "Марсель" добился победы над "Реймсом". Все результаты 34-го тура Лиги 1.

ПСЖ может расстаться с главным тренером Маурисио Почеттино и уже получил предложение от итальянского топ-тренера.

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился информацией по поводу своего будущего.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Чемпионство ПСЖ, феерии "Ренна" и "Лиона": результаты 34-го тура Лиги 1

Чемпионство ПСЖ, феерии "Ренна" и "Лиона": результаты 34-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов