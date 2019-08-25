Главные новости дня: 24 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 августа.

"Динамо" одержало вторую победу в сезоне РПЛ, обыграв "Тамбов".

"Уфа" нанесла "Зениту" первое поражение в сезоне.

"Краснодар" и "Локомотив" поделили очки в 7-м туре РПЛ.

"Челси" благодаря дублю Абрахама одолел "Норвич".

"Манчестер Юнайтед" уступил "Кристал Пэлас".

"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Арсеналом".

"Реал" потерял очки в матче с "Вальядолидом".

"Ювентус" стартовал с победы в новом сезоне Серии А.

"Наполи" в сумасшедшем поединке "перестрелял" "Фиорентину".

Хет-трик Левандовски принес "Баварии" победу над "Шальке".

"Порту" вышел победителем из португальского классико.

"Ливерпуль" собирается удвоить зарплату Вирджила ван Дейка.

Неймар пошёл на примирение с ПСЖ.

"Динамо" предприняло попытку купить Джованни Симеоне.

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