Главные новости дня: 24 августа

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Главные новости дня: 24 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 августа.

"Динамо" одержало вторую победу в сезоне РПЛ, обыграв "Тамбов".

"Уфа" нанесла "Зениту" первое поражение в сезоне.

"Краснодар" и "Локомотив" поделили очки в 7-м туре РПЛ.

"Челси" благодаря дублю Абрахама одолел "Норвич".

"Манчестер Юнайтед" уступил "Кристал Пэлас".

"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Арсеналом".

"Реал" потерял очки в матче с "Вальядолидом".

"Ювентус" стартовал с победы в новом сезоне Серии А.

"Наполи" в сумасшедшем поединке "перестрелял" "Фиорентину".

Хет-трик Левандовски принес "Баварии" победу над "Шальке".

"Порту" вышел победителем из португальского классико.

"Ливерпуль" собирается удвоить зарплату Вирджила ван Дейка.

Неймар пошёл на примирение с ПСЖ.

"Динамо" предприняло попытку купить Джованни Симеоне.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 3 9
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
3 Лестер Сити Лестер Сити 3 5
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 3 4
8 Борнмут Борнмут 2 4
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 4
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 4
11 Эвертон Эвертон 3 4
12 Челси Челси 3 4
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 4
14 Бернли Бернли 2 3
15 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
16 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
17 Саутгемптон Саутгемптон 3 3
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 3 0
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