Главные новости дня: 24 августа

Теги лионель мессиинтер миланспартак москвакриштиану роналдурональд куман

Главные новости дня: 24 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 24 августа.

"Реал" и "Барса" интересуются хавбеком "Наполи" Руисом.

Руководитель селекционного отдела "Сочи" назвал главную трансферную целью клуба.

Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября.

"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Локомотивом".

"Барселона" выставит на трансфер семерых футболистов.

"Спартак" покинул один из руководителей клуба.

Георгий Джикия попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба.

Куман хочет избавиться от еще трех игроков "Барселоны".

Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций.

Зинченко прокомментировал критику своей жены в адрес Гвардиолы.

"Барселона" назвала стоимость Месси.

ЦСКА определился с размером предложения по Эджуке.

Роналду или Месси не выиграли бомбардирскую гонку в Лиге Чемпионов впервые за 13 лет.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-игрок "Барсы" Фигу рассказал, почему Месси этим летом не покинет клуб

Экс-игрок "Барсы" Фигу рассказал, почему Месси этим летом не покинет клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов