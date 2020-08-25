Главные новости дня: 24 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 24 августа.
"Реал" и "Барса" интересуются хавбеком "Наполи" Руисом.
Руководитель селекционного отдела "Сочи" назвал главную трансферную целью клуба.
Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября.
"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Локомотивом".
"Барселона" выставит на трансфер семерых футболистов.
"Спартак" покинул один из руководителей клуба.
Георгий Джикия попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба.
Куман хочет избавиться от еще трех игроков "Барселоны".
Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций.
Зинченко прокомментировал критику своей жены в адрес Гвардиолы.
"Барселона" назвала стоимость Месси.
ЦСКА определился с размером предложения по Эджуке.
Роналду или Месси не выиграли бомбардирскую гонку в Лиге Чемпионов впервые за 13 лет.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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ПСЖ интересуется форвардом "Барселоны" Суаресом
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"Реал" и "Барса" интересуются хавбеком "Наполи" Руисом
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Во Франции сообщили, что игрок "Лиона" Тете перейдет в "Спартак" за 5 млн евро
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ТАСС: Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября
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Руководитель селекционного отдела "Сочи" назвал главную трансферную целью клуба
Лента новостей
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Главные новости дня: 24 августа
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Стали известны новые подробности по делу защитника "МЮ" Магуайра
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Экс-игрок "Барсы" Фигу рассказал, почему Месси этим летом не покинет клуб
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Балотелли может продолжить карьеру в клубе MLS
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"Локомотив" рассматривает двух кандидатов на позицию опорного полузащитника
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Экс-игрок "Локомотива" Обиора рассказал, чем занимается после завершения карьеры
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Тренер вратарей "Интера" на велосипеде столкнулся с внедорожником. Специалист доставлен в больницу
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ПСЖ интересуется форвардом "Барселоны" Суаресом
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Нападающим "Ромы" Шиком интересуется "Фулхэм" и "Байер"
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"Реал" и "Барса" интересуются хавбеком "Наполи" Руисом
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Пирло провел первую тренировку во главе "Ювентуса"
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1
Выяснилось, сколько Силва будет получать в "Челси"
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1
Экс-президент "Интера" высказался о возможном переходе Месси в команде
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Тедеско на русском языке рассказал о своем самочувствии
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1
Во Франции сообщили, что игрок "Лиона" Тете перейдет в "Спартак" за 5 млн евро
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ПСЖ рассматривает возможность покупки защитника "Арсенала" Бельерина
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"Бавария" выплатит "Ванкуверу" 500 тысяч евро за успехи Дэйвиса
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"Ахмат" отдал Михаляка в аренду "Ризеспору"
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Артур Рамос: "Барселона" навсегда в моем сердце"
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ТАСС: Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14