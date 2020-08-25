Главные новости дня: 24 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 24 августа.

"Реал" и "Барса" интересуются хавбеком "Наполи" Руисом.

Руководитель селекционного отдела "Сочи" назвал главную трансферную целью клуба.

Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября.

"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Локомотивом".

"Барселона" выставит на трансфер семерых футболистов.

"Спартак" покинул один из руководителей клуба.

Георгий Джикия попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба.

Куман хочет избавиться от еще трех игроков "Барселоны".

Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций.

Зинченко прокомментировал критику своей жены в адрес Гвардиолы.

"Барселона" назвала стоимость Месси.

ЦСКА определился с размером предложения по Эджуке.

Роналду или Месси не выиграли бомбардирскую гонку в Лиге Чемпионов впервые за 13 лет.

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