Главные новости дня: 24 августа
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 августа.
Состоялись три ответных матча 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. "Бенфика" прошла ПСВ, также в групповой этап пробились "Янг Бойз" и "Мальме". Определены уже 29 участников группового этапа Лиги Чемпионов.
"Реал" предложил 160 миллионов евро за Килиана Мбаппе, но ПСЖ все равно отказал. При это парижане ищут замену форварду.
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев назвал причины конфликта с бывшей женой Аланой.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду надеется перейти в "Манчестер Сити", но также у него есть вариант с ПСЖ.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может стать игроком "Вест Хэма".
"Спартак" близок к покупке бразильца из "Галатасарая". При этом "красно-белые" надолго потеряли Павла Маслова. Также "Спартак" покупает бельгийского защитника.
"Лион" сделал предложение по трансферу Сердара Азмуна, но "Зенит" ответил отказом.
"Арсенал" рассматривает шесть кандидатов на пост главного тренера. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 августа
-
"Ювентус" назвал "Манчестер Сити" стоимость Роналду
-
"Вулверхэмптон", "Астон Вилла" и "Норвич" устроили голевые феерии в Кубке лиги
-
ПСЖ интересуется двумя игроками "Баварии" в качестве возможной замены Мбаппе
-
Определились 29 участников Лиги Чемпионов
-
"Интер" может перехватить трансферную цель "Зенита"
-
В честь Иньесты назвали новый вид динозавров
-
Влашич может перейти в "Вест Хэм"
-
"Янг Бойз" и "Мальме" вышли в Лигу Чемпионов
-
"Бенфика" в меньшинстве прошла ПСВ и сыграет в Лиге Чемпионов
-
"Ювентус" теряет Рэмзи
-
В Украине серьезно пострадал футбольный топ-руководитель
-
Де Вильена может перейти из "Краснодара" в клуб Серии А
-
"Генк" усилился форвардом "Челси"
-
"Реал" предложил гигантскую сумму за Мбаппе. ПСЖ ответил
-
Представитель ПСЖ, возможно, намекнул на переход Роналду
-
"Лион" сделал предложение по Азмуну. "Зенит" ответил
-
Расписание матчей 6-го тура РПЛ
-
Источник: "Спартак" перехватил трансферную цель "Зенита"
-
Мамаев рассказал, почему он развелся с Аланой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18