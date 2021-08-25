Главные новости дня: 24 августа

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Главные новости дня: 24 августа

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 августа.

Состоялись три ответных матча 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. "Бенфика" прошла ПСВ, также в групповой этап пробились "Янг Бойз" и "Мальме". Определены уже 29 участников группового этапа Лиги Чемпионов.

"Реал" предложил 160 миллионов евро за Килиана Мбаппе, но ПСЖ все равно отказал. При это парижане ищут замену форварду.

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев назвал причины конфликта с бывшей женой Аланой.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду надеется перейти в "Манчестер Сити", но также у него есть вариант с ПСЖ.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может стать игроком "Вест Хэма".

"Спартак" близок к покупке бразильца из "Галатасарая". При этом "красно-белые" надолго потеряли Павла Маслова. Также "Спартак" покупает бельгийского защитника.

"Лион" сделал предложение по трансферу Сердара Азмуна, но "Зенит" ответил отказом.

"Арсенал" рассматривает шесть кандидатов на пост главного тренера. | http://soccernews.ru
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