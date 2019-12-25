Главные новости дня: 24 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 декабря.

Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк женился на французской модели.

Испанское издание AS представило символическую сборную всех времен. В списке нет Криштиану Роналду.

"Краснодар" готов расстаться с нападающим Иваном Игнатьевым.

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что он лично финансирует "Ахмат".

Мадридский "Реал" в зимнее трансферное окно решил обойтись без покупок.

"Барселона" летом намерена купить бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

"Ювентус" близок к трансферу норвежского форварда Эрлинг Холанд, который стал открытием Лиги Чемпионов.

"Спартак" отдал в аренду бразильского нападающего Педро Рошу.

"Краснодар" подвел итоги голосования, которое определило лучшего игрока в истории клуба.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не состоялся его переход в "Спартак".

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