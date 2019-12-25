Главные новости дня: 24 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 декабря.
Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк женился на французской модели.
Испанское издание AS представило символическую сборную всех времен. В списке нет Криштиану Роналду.
"Краснодар" готов расстаться с нападающим Иваном Игнатьевым.
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что он лично финансирует "Ахмат".
Мадридский "Реал" в зимнее трансферное окно решил обойтись без покупок.
"Барселона" летом намерена купить бразильского нападающего ПСЖ Неймара.
"Ювентус" близок к трансферу норвежского форварда Эрлинг Холанд, который стал открытием Лиги Чемпионов.
"Спартак" отдал в аренду бразильского нападающего Педро Рошу.
"Краснодар" подвел итоги голосования, которое определило лучшего игрока в истории клуба.
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не состоялся его переход в "Спартак".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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В Марокко пожизненно дисквалифицировали арбитра, который назначил 4 пенальти в одном матче
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Хавбек сборной Португалии рассказал, при каком условии Роналду перейдет в российский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10