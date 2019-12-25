Главные новости дня: 24 декабря

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Главные новости дня: 24 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 декабря.

Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк женился на французской модели.

Испанское издание AS представило символическую сборную всех времен. В списке нет Криштиану Роналду.

"Краснодар" готов расстаться с нападающим Иваном Игнатьевым.

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что он лично финансирует "Ахмат".

Мадридский "Реал" в зимнее трансферное окно решил обойтись без покупок.

"Барселона" летом намерена купить бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

"Ювентус" близок к трансферу норвежского форварда Эрлинг Холанд, который стал открытием Лиги Чемпионов.

"Спартак" отдал в аренду бразильского нападающего Педро Рошу.

"Краснодар" подвел итоги голосования, которое определило лучшего игрока в истории клуба.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не состоялся его переход в "Спартак".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Крыховяк сообщил о своей свадьбе с французской моделью

Крыховяк сообщил о своей свадьбе с французской моделью

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
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