Главные новости дня: 24 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 24 декабря.
"Порту" выиграл Суперкубок Португалии.
РПЛ назвала лучшего тренера и игрока декабря.
Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги.
Левандовски, Месси и Роналду попали в топ-3 игроков 2020 года по версии The Guardian.
"Локомотив" объявил об изменениях в руководстве клуба.
ПСЖ уволил Томаса Тухеля.
Маурисио Почеттино близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ.
Итальянский тренер отказался возглавить "Спартак".
"Уфа" хочет вернуть Шамиля Газизова.
"Спартак" вернет двух тренеров, которые работали в клубе в чемпионский сезон.
ФИФА перенесла два молодежных чемпионата мира.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 24 декабря
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Озил контактировал с турецким клубом
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2
"Барселона" отказалась от трансфера Мустафи
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Евсеев назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ
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"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" интересуются трансферной целью "Барселоны"
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Доменек возобновит тренерскую карьеру в "Нанте"
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Появились новые детали возвращения Риомми в "Спартак"
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Лилиан Тюрам о плевке Маркуса в соперника: "Я даже спросил у себя, действительно ли это мой сын"
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Роналду опубликовал рождественский снимок своей семьи
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Мбаппе попрощался с Тухелем. Отставка тренера еще официально не подтверждена
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"Манчестер Юнайтед", скорее всего, не подпишет Алабу
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Месси высоко отозвался о Яне Облаке
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СМИ узнали, кто стоит за назначением Почеттино на пост тренера ПСЖ
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Фанаты "Локомотива" отпраздновали уход Кикнадзе и Мещерякова
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"Атлетико" вступил в борьбу за Алонсо
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Капитан сборной Казахстана, которого просматривал "Зенит", получил два года дисквалификации за допинг
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ФИФА перенесла два молодежных чемпионата мира
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ЦСКА объявил дату выхода из отпуска и место первого сбора
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"Атлетико" нашёл замену дисквалифицированному Триппьеру
-
"Шальке" определился с кандидатурой нового тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18