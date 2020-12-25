Главные новости дня: 24 декабря

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Главные новости дня: 24 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 24 декабря.

"Порту" выиграл Суперкубок Португалии.

РПЛ назвала лучшего тренера и игрока декабря.

Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги.

Левандовски, Месси и Роналду попали в топ-3 игроков 2020 года по версии The Guardian.

"Локомотив" объявил об изменениях в руководстве клуба.

ПСЖ уволил Томаса Тухеля.

Маурисио Почеттино близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ.

Итальянский тренер отказался возглавить "Спартак".

"Уфа" хочет вернуть Шамиля Газизова.

"Спартак" вернет двух тренеров, которые работали в клубе в чемпионский сезон.

ФИФА перенесла два молодежных чемпионата мира.

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Фанаты "Локомотива" отпраздновали уход Кикнадзе и Мещерякова

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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