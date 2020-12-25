Главные новости дня: 24 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 24 декабря.

"Порту" выиграл Суперкубок Португалии.

РПЛ назвала лучшего тренера и игрока декабря.

Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги.

Левандовски, Месси и Роналду попали в топ-3 игроков 2020 года по версии The Guardian.

"Локомотив" объявил об изменениях в руководстве клуба.

ПСЖ уволил Томаса Тухеля.

Маурисио Почеттино близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ.

Итальянский тренер отказался возглавить "Спартак".

"Уфа" хочет вернуть Шамиля Газизова.

"Спартак" вернет двух тренеров, которые работали в клубе в чемпионский сезон.

ФИФА перенесла два молодежных чемпионата мира.

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