Главные новости дня: 24 декабря

Теги шамиль газизовспартак москваэрлинг холандреал мадридбарселонаферран торрес

Главные новости дня: 24 декабряФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 24 декабря.

Источник: "Война" за Эрлинга Холанда началась.

Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ по новому контракту с "Ливерпулем".

"Реал" может подписать суперталанта из "Аякса".

Люк де Йонг может сменить "Барселону" на аутсайдера Ла Лиги.

Источник: Ферран Торрес - футболист "Барселоны".

СМИ узнали о планах "Спартака" на зимнее трансферное окно.

Рыночная стоимость Роналду упала на 22 процента.

Газизову полагается 10% акций "Спартака" за увольнение из клуба.

Анчелотти: "Будущее "Реала" предрешено".

Холанд обратился к "Краснодару".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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