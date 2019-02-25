Главные новости дня: 24 февраля

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Главные новости дня: 24 февраля

Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости воскресенья, 24 февраля.

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка лиги, в финале обыграв "Челси", а между Маурицио Сарри и Кепой произошел странный инцидент.

Отчет о матче "Челси" - "Манчестер Сити" 

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" в очень травматичном матче АПЛ победителя так и не выявили.

"Арсенал" обыграл "Саутгемптон" и вернулся в топ-4.

В Кубке России определился первый полуфиналист. Им стал "Ростов", обыгравший "Краснодар".

"Реал" одержал сложную победу над "Леванте" благодаря двум голам с пенальти. "Атлетико" был сильнее "Вильярреала" без пенальти.

В Италии "Ювентус" победил "Болонью", "Наполи" разгромил "Парму", а "Фиорентина" и "Интер" забили шесть голов на двоих

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

 

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"Монако" Головина обыграл одного из лидеров Лиге 1

"Монако" Головина обыграл одного из лидеров Лиге 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 40
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Борнмут Борнмут 27 34
11 Эвертон Эвертон 27 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 27 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
14 Бернли Бернли 27 30
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 28
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 27 11
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