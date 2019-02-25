Главные новости дня: 24 февраля

Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости воскресенья, 24 февраля.

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка лиги, в финале обыграв "Челси", а между Маурицио Сарри и Кепой произошел странный инцидент.

Отчет о матче "Челси" - "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" в очень травматичном матче АПЛ победителя так и не выявили.

"Арсенал" обыграл "Саутгемптон" и вернулся в топ-4.

В Кубке России определился первый полуфиналист. Им стал "Ростов", обыгравший "Краснодар".

"Реал" одержал сложную победу над "Леванте" благодаря двум голам с пенальти. "Атлетико" был сильнее "Вильярреала" без пенальти.

В Италии "Ювентус" победил "Болонью", "Наполи" разгромил "Парму", а "Фиорентина" и "Интер" забили шесть голов на двоих.

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