Главные новости дня: 24 февраля
Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости воскресенья, 24 февраля.
"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка лиги, в финале обыграв "Челси", а между Маурицио Сарри и Кепой произошел странный инцидент.
Отчет о матче "Челси" - "Манчестер Сити"
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" в очень травматичном матче АПЛ победителя так и не выявили.
"Арсенал" обыграл "Саутгемптон" и вернулся в топ-4.
В Кубке России определился первый полуфиналист. Им стал "Ростов", обыгравший "Краснодар".
"Реал" одержал сложную победу над "Леванте" благодаря двум голам с пенальти. "Атлетико" был сильнее "Вильярреала" без пенальти.
В Италии "Ювентус" победил "Болонью", "Наполи" разгромил "Парму", а "Фиорентина" и "Интер" забили шесть голов на двоих.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11