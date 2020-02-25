Главные новости дня: 24 февраля

Soccernews.ru подводит итоги понедельника, 24 февраля.

Лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Вест Хэм". Это уже 18-я победа подряд для мерсисайдцев.

Нападающий "Реала" Родриго Гоэс пропустит матч с "Барселоной", так как издевательски отпраздновал гол в игре за "Кастилью".

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле повторил рекорд Серии А 61-летней давности.

Новичок "Реала" Рейниер блестяще дебютировал за резервную команду.

Бывший селекционер ЦСКА рассказал, почему клуб не купил форварда Мунаса Даббура.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции.

"Аякс" не хочет отпускать Донни ван де Бека в "Реал".

"Бавария" может переманить главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

Комментатор Василий Уткин пожелал "Спартаку" вылететь из РПЛ.

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг решил покинуть "Арсенал" и отказался от нового контракта с клубом.

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