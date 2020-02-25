Главные новости дня: 24 февраля
Soccernews.ru подводит итоги понедельника, 24 февраля.
Лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Вест Хэм". Это уже 18-я победа подряд для мерсисайдцев.
Нападающий "Реала" Родриго Гоэс пропустит матч с "Барселоной", так как издевательски отпраздновал гол в игре за "Кастилью".
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле повторил рекорд Серии А 61-летней давности.
Новичок "Реала" Рейниер блестяще дебютировал за резервную команду.
Бывший селекционер ЦСКА рассказал, почему клуб не купил форварда Мунаса Даббура.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции.
"Аякс" не хочет отпускать Донни ван де Бека в "Реал".
"Бавария" может переманить главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.
Комментатор Василий Уткин пожелал "Спартаку" вылететь из РПЛ.
Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг решил покинуть "Арсенал" и отказался от нового контракта с клубом.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
-
"Ливерпуль" одержал яркую победу над "Вест Хэмом"
-
Мюллер заявил, что "Бавария" больше не контролирует игру, как при Гвардиоле
-
"Лион" готов отпустить Дембеле в "МЮ" за 98 миллионов евро
-
Италия ушла на китайский больничный, в Англии все бьются за пятое(!) место, а "Барселона" опять лучше "Реала": на этих выходных в Европе было очень жарко!
-
Матч "Интер" - "Ювентус" может пройти без болельщиков из-за коронавируса
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 февраля
-
ПСЖ потерял двух основных игроков из-за травм
-
"Ливерпуль" повторил два рекорда чемпионата Англии
-
Игрок "Лацио": "Мне повезло, что у меня обнаружили рак"
-
Фанаты "Наполи" спели для Месси песни про Марадону
-
1
"Ливерпуль" одержал яркую победу над "Вест Хэмом"
-
"Бенфика" обыграла "Жил Висенте", прервав серию из двух поражений подряд
-
"Унион" в гостях победил "Айнтрахт" в Бундеслиге
-
1
Сетьен сравнил Месси и Марадону
-
Звезда Голливуда Джордж Клуни может купить испанский клуб
-
Матч "Интера" в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса
-
Обамеянг отказался продлевать контракт с "Арсеналом" и, скорее всего, покинет клуб
-
Сетьен поделился мнением о предстоящем матче "Барселоны" с "Наполи"
-
1
Тер Штеген высказался о работе под руководством Сетьена
-
Пике высказался о скандале с президентом "Барселоны"
-
"Тамбов" вышел в финал Кубка ФНЛ
-
"Интер" нацелился на одного из лидеров "Ромы"
-
Президент "Ювентуса" высказался о возможном приглашении Гвардиолы
-
1
Пике оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов
-
"Наполи" не сможет рассчитывать на двух игроков в матче с "Барселоной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18