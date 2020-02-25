Главные новости дня: 24 февраля

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Главные новости дня: 24 февраля

Soccernews.ru подводит итоги понедельника, 24 февраля.

Лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Вест Хэм". Это уже 18-я победа подряд для мерсисайдцев.

Нападающий "Реала" Родриго Гоэс пропустит матч с "Барселоной", так как издевательски отпраздновал гол в игре за "Кастилью".

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле повторил рекорд Серии А 61-летней давности.

Новичок "Реала" Рейниер блестяще дебютировал за резервную команду.

Бывший селекционер ЦСКА рассказал, почему клуб не купил форварда Мунаса Даббура.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции.

"Аякс" не хочет отпускать Донни ван де Бека в "Реал".

"Бавария" может переманить главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

Комментатор Василий Уткин пожелал "Спартаку" вылететь из РПЛ.

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг решил покинуть "Арсенал" и отказался от нового контракта с клубом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Фанаты "Наполи" спели для Месси песни про Марадону

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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