Главные новости дня: 24 февраля

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Главные новости дня: 24 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 февраля.

"Реал" дожал играющую в меньшинстве "Аталанту".

"Манчестер Сити" уверенно разобрался с гладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов.

"Тоттенхэм" второй раз разгромил "Вольфсберг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Эльче".

УЕФА отменил два крупных турнира из-за коронавируса.

"Спартак" объявил о переходе Квинси Промеса.

Курбан Бердыев намерен возглавить топ-клуб РПЛ.

"Зальцбург" получит большую компенсацию за трансфер Дайота Упамекано из "Лейпцига" в "Баварию".

Два основных хавбека "Челси" пропустят ответный матч с "Атлетико".

"Спартак" продаст Педро Рошу из-за Промеса.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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