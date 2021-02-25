Главные новости дня: 24 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 февраля.

"Реал" дожал играющую в меньшинстве "Аталанту".

"Манчестер Сити" уверенно разобрался с гладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов.

"Тоттенхэм" второй раз разгромил "Вольфсберг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Эльче".

УЕФА отменил два крупных турнира из-за коронавируса.

"Спартак" объявил о переходе Квинси Промеса.

Курбан Бердыев намерен возглавить топ-клуб РПЛ.

"Зальцбург" получит большую компенсацию за трансфер Дайота Упамекано из "Лейпцига" в "Баварию".

Два основных хавбека "Челси" пропустят ответный матч с "Атлетико".

"Спартак" продаст Педро Рошу из-за Промеса.

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