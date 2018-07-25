Главные новости дня: 24 июля

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Главные новости дня: 24 июля

24 июля в футболе было много интересного.

Главным событием дня стал переход бразильца Малкома в "Барселону". "Рома" негодует по этому поводу и может подать в суд. Также римляне купили и креативно представили вратаря Ольсена.

"Бавария" собирается купить канадского таланта за 13 миллионов долларов.

Роналду попросил "Ювентус" купить игрока "Барселоны".

"Ливерпуль" выставил на трансфер восемь игроков и хочет хорошо заработать. А вот российский акционер "Арсенала" хочет избавиться от клубных активов. "Канониры" при этом нацелились на Чемпиона Мира, а также хавбека "Баварии" Комана.

"Реал" нашел альтернативу Азару в Бундеслиге. "Челси" хочет за Азара уже 220 миллионов евро.

"Интер" задумался о трансферной бомбе по имени Месси.

"Манчестер Юнайтед" предлагал 100 миллионов евро за игрока "Наполи", но получил отказ. Также манкунианцы заинтересованы в Ковачиче и Кроосе.

"Локомотив" объявил о переходе полузащитника ПСЖ Крыховяка. Позднее стало известно об условиях трансфера.

Неймар не попал в список претендентов на звание игрока года по версии ФИФА.

Итальянский тренер Антонио Конте может вернуться в Серию А и возглавить "Милан".

В борьбу за защитника "Барселоны" Йерри Мину вступили "Лион" и "Манчестер Юнайтед".

"Эвертон" провернул рекордный трансфер в истории клуба.

В Лиге Чемпионов ПАОК и "Базель" определяют соперника "Спартака" и провели первый матч.

Вот и все на сегодня. В качестве бонуса супергол с 70 метров из чемпионата Швейцарии. | http://soccernews.ru

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"Эвертон" объявил о рекордном трансфере в истории клуба

"Эвертон" объявил о рекордном трансфере в истории клуба

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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