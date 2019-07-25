Главные новости дня: 24 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 июля.
"Ювентус" победил "Интер" в матче Международного кубка чемпионов.
БАТЭ обыграл "Русенборг" в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов.
Португалия и Испания встретятся в финале Евро U-19.
КОНМЕБОЛ определился с наказанием для Лионеля Месси.
Марко Асенсио может пропустить весь сезон из-за травмы колена.
На матче ЦСКА - "Локомотив" будет использоваться система VAR.
Златан Ибрагимович избежал наказания в МЛС.
"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону".
"Зенит" определился с датой переговоров с Дзюбой по новому контракту.
Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов
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В английском футболе в три раза участились случаи дискриминации
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"Манчестер Юнайтед" сделал запрос по трансферу Эриксена
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"Торино" интересуется полузащитником "Зенита"
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"Тун" потерял лучшего бомбардира перед матчами Лиги Европы со "Спартаком"
Лента новостей
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Главные новости дня: 24 июля
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УЕФА помог ПСЖ скрыть нарушения правил финансового фэйр-плей
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Ибрагимович избежал наказания в МЛС
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Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни
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"Монако" подпишет действующего чемпиона мира
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Еще один экс-игрок "Барселоны" перейдет в "Виссел Кобе"
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"Барселона" хочет заработать на трансферах 150 миллионов евро
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"Эвертон" ведет переговоры с "Ювентусом" по трансферу Кина
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БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов
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Стало известно, почему "Реал" отклонил предложение китайского клуба по Бэйлу
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"Барселона" сделала новое предложение по Фирпо
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Португалия и Испания встретятся в финале Евро U-19
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"Севилья" готова продать своего лидера
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В английском футболе в три раза участились случаи дискриминации
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Рафинью Алькантару зовут в Италию
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"Арсенал" определился с будущим Обамеянга
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Стало известно, сколько "Краснодар" заплатит за переход Кабелла
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"Слован" одолел "Ферроникели" в матче Лиги Европы
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Семин оценил шансы "Краснодара" в противостоянии с "Порту" в Лиге Чемпионов
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Агент Фернандеша: "У "Локомотива" нет денег на новый контракт"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16