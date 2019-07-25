Главные новости дня: 24 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 июля.

"Ювентус" победил "Интер" в матче Международного кубка чемпионов.

БАТЭ обыграл "Русенборг" в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов.

Португалия и Испания встретятся в финале Евро U-19.

КОНМЕБОЛ определился с наказанием для Лионеля Месси.

Марко Асенсио может пропустить весь сезон из-за травмы колена.

На матче ЦСКА - "Локомотив" будет использоваться система VAR.

Златан Ибрагимович избежал наказания в МЛС.

"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону".

"Зенит" определился с датой переговоров с Дзюбой по новому контракту.

Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни.

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