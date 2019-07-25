Главные новости дня: 24 июля

Теги батэювентуслионель мессимарко асенсио

Главные новости дня: 24 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 июля.

"Ювентус" победил "Интер" в матче Международного кубка чемпионов.

БАТЭ обыграл "Русенборг" в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов.

Португалия и Испания встретятся в финале Евро U-19.

КОНМЕБОЛ определился с наказанием для Лионеля Месси.   

Марко Асенсио может пропустить весь сезон из-за травмы колена.

На матче ЦСКА - "Локомотив" будет использоваться система VAR.

Златан Ибрагимович избежал наказания в МЛС.

"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону".

"Зенит" определился с датой переговоров с Дзюбой по новому контракту.

Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни

Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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