Главные новости дня: 24 июля

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Официально: Погребняк ушёл из "Урала"

Агент Гайча заявил, что пока не знает, когда футболист отправится в Россию

Набабкин в ближайшие дни может покинуть ЦСКА

"Барселона" готова продать 12 футболистов

Катарский бизнесмен купит большую часть акций "Пармы" за 63 млн евро

TyC Sports: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе

ЦСКА нацелился на колумбийского хавбека

Журналист Скира раскрыл условия трансфера Ловрена в "Зенит"

"Зенит" оштрафовали на крупную сумму за баннер о Федуне

Названа дата старта следующего сезона АПЛ

Дзюба рассказал, сколько голов забивали бы Роналду и Месси в РПЛ

СМИ: Глушаков покидает "Ахмат"

 
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Чемпионат Чехии досрочно завершен из-за коронавируса

Чемпионат Чехии досрочно завершен из-за коронавируса

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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