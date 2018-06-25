Главные новости дня: 24 июня

В воскресенье, 24 июня, прошел одиннадцатый день Чемпионата Мира-2018. Первым матчем дня стало противостояние сборных Англии и Панамы, в котором англичане уничтожили своих соперников, а главный форвард "трех львов" Харри Кейн выбился в лидеры бомбардирской гонки.

Отчет о матче Англия - Панама

Видеообзор матча Англия - Панама

Во втором матче сошлись сборные Японии и Сенегала, которые расписали результативную ничью.

Отчет о матче Япония - Сенегал

Видеообзор матча Япония - Сенегал

А завершал программу игрового дня поединок Польши и Колумбии, который поставил крест на шансах "белых орлов" пробиться в плей-офф ЧМ-2018.

Отчет о матче Польша - Колумбия

Видеообзор матча Польша - Колумбия

Все еще обсуждаемой темой остается сборная Аргентины, которая приняла решение по главному тренеру. Также Месси и Маскерано могут определить состав команды на следующую игру, а капитан аргентинцев продолжает мечтать о выигрыше ЧМ.

Также напомним, что главная звезда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси сегодня праздновал свое 31-летие.

Сборная России продолжает подготовку к матчу с Уругваем. А наставник россиян Станислав Черчесов сделал заявление о составе на игру.

На клубном уровне сегодня стало известно, что лидеры обороны ЦСКА решили покинуть клуб. "Челси" продвинулся в переговорах по Маурицио Сарри. Также "Ноттингем Форест" усилился хавбеком "Монако", а "РБ Лейпциг" приобрел молодого бразильца.

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