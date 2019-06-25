Главные новости дня: 24 июня
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 24 июня.
Неймар готов публично извиниться перед "Барселоной".
Квинси Промес перешел в "Аякс".
СМИ узнали, когда "Челси" объявит о назначении Лэмпарда.
УЕФА выступила с заявлением касательно антироссийских акций в Грузии.
Глушаков: "Ищу работу. Свободный Глушаков". В связи с этим его позвали в женский футбол. Позже он ответил на это предложение.
Комбаров перейдет в "Крылья Советов".
Трансферная стоимость Николая Комличенко повысится на 1 миллион евро.
Украинские футболисты сфотографировались с плакатом "20% моей страны оккупированы Россией".
Фарфан не поможет сборной Перу в оставшейся части Кубка Америки.
Матчи Румыния - Франция и Англия - Хорватия закончились вничью.
Влашич был травмирован в матче за молодёжную сборную Хорватии.
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Главные новости дня: 24 июня
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Стало известно, сколько "Аякс" заплатил за трансфер Промеса
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Фарфан не поможет сборной Перу в оставшейся части Кубка Америки
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"Уфа" проиграла "Хорну" в контрольном матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32