Главные новости дня: 24 июня

Теги никола влашичджефферсон фарфанквинси промесаяксденис глушаков

Главные новости дня: 24 июня

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 24 июня.

Неймар готов публично извиниться перед "Барселоной".

Квинси Промес перешел в "Аякс".

СМИ узнали, когда "Челси" объявит о назначении Лэмпарда.

УЕФА выступила с заявлением касательно антироссийских акций в Грузии.

Глушаков: "Ищу работу. Свободный Глушаков". В связи с этим его позвали в женский футбол. Позже он ответил на это предложение.

Комбаров перейдет в "Крылья Советов".

Трансферная стоимость Николая Комличенко повысится на 1 миллион евро.

Украинские футболисты сфотографировались с плакатом "20% моей страны оккупированы Россией".

Фарфан не поможет сборной Перу в оставшейся части Кубка Америки.

Матчи Румыния - Франция и Англия - Хорватия закончились вничью.

Влашич был травмирован в матче за молодёжную сборную Хорватии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
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7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
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17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
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19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
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