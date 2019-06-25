Главные новости дня: 24 июня

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 24 июня.

Неймар готов публично извиниться перед "Барселоной".

Квинси Промес перешел в "Аякс".

СМИ узнали, когда "Челси" объявит о назначении Лэмпарда.

УЕФА выступила с заявлением касательно антироссийских акций в Грузии.

Глушаков: "Ищу работу. Свободный Глушаков". В связи с этим его позвали в женский футбол. Позже он ответил на это предложение.

Комбаров перейдет в "Крылья Советов".

Трансферная стоимость Николая Комличенко повысится на 1 миллион евро.

Украинские футболисты сфотографировались с плакатом "20% моей страны оккупированы Россией".

Фарфан не поможет сборной Перу в оставшейся части Кубка Америки.

Матчи Румыния - Франция и Англия - Хорватия закончились вничью.

Влашич был травмирован в матче за молодёжную сборную Хорватии.

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