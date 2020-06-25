Главные новости дня: 24 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 июня.
"Урал" вышел в полуфинал Кубка России.
"Ливерпуль" приблизил свое чемпионство, разгромив "Кристал Пэлас".
"Реал" обыграл "Мальорку" и вернул себе первое место Ла Лиги.
"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих.
Определился соперник киевского "Динамо" в финале Кубка Украины.
Игорь Акинфеев не собирается завершать карьеру.
"Сельта" предложила "Локомотиву" крупную сумму за Федора Смолова.
РФС назначил судей на матчи "Спартака", ЦСКА и "Зенита" в 24-м туре РПЛ.
"Челси" продлил контракты с нападающими Виллианом и Педро до конца сезона.
ЦСКА объявил о переходе полузащитника Гочи Гогричиани.
"Кристал Пэлас" отказался от трансфера Федора Чалова.
"Локомотив" сел на карантин на клубной базе.
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главное
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"Ливерпуль" приблизил свое чемпионство, разгромив "Кристал Пэлас"
-
Акинфеев не собирается завершать карьеру
-
"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих
-
Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ
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"Урал" вышел в полуфинал Кубка России
Лента новостей
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Главные новости дня: 24 июня
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"Аталанта" в результативном поединке обыграла "Лацио", "Рома" одержала победу над "Сампдорией"
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"Ливерпуль" приблизил свое чемпионство, разгромив "Кристал Пэлас"
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В чемпионате Нидерландов разрешат пускать зрителей, однако им будет запрещено петь
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Два экс-игрока сборной Англии покинут "Бернли"
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АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции
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Определился соперник киевского "Динамо" в финале Кубка Украины
-
"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих
-
"Сельта" Смолова обыграла "Реал Сосьедад", "Алавес" уступил "Осасуне"
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Витсель подвел итоги сезона для "Боруссии"
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Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ
-
"Тоттенхэм" сделал предложение по защитнику "Лилля"
-
Мартиаль установил личный рекорд по голам за сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18