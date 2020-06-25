Главные новости дня: 24 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 июня.

"Урал" вышел в полуфинал Кубка России.

"Ливерпуль" приблизил свое чемпионство, разгромив "Кристал Пэлас".

"Реал" обыграл "Мальорку" и вернул себе первое место Ла Лиги.

"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих.

Определился соперник киевского "Динамо" в финале Кубка Украины.

Игорь Акинфеев не собирается завершать карьеру.

"Сельта" предложила "Локомотиву" крупную сумму за Федора Смолова.

РФС назначил судей на матчи "Спартака", ЦСКА и "Зенита" в 24-м туре РПЛ.

"Челси" продлил контракты с нападающими Виллианом и Педро до конца сезона.

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Гочи Гогричиани.

"Кристал Пэлас" отказался от трансфера Федора Чалова.

"Локомотив" сел на карантин на клубной базе.

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