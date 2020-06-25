Главные новости дня: 24 июня

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Главные новости дня: 24 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 июня.

"Урал" вышел в полуфинал Кубка России.

"Ливерпуль" приблизил свое чемпионство, разгромив "Кристал Пэлас".

"Реал" обыграл "Мальорку" и вернул себе первое место Ла Лиги.

"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих.

Определился соперник киевского "Динамо" в финале Кубка Украины.

Игорь Акинфеев не собирается завершать карьеру.

"Сельта" предложила "Локомотиву" крупную сумму за Федора Смолова.

РФС назначил судей на матчи "Спартака", ЦСКА и "Зенита" в 24-м туре РПЛ.

"Челси" продлил контракты с нападающими Виллианом и Педро до конца сезона.

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Гочи Гогричиани.

"Кристал Пэлас" отказался от трансфера Федора Чалова.

"Локомотив" сел на карантин на клубной базе.    

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"Реал" обыграл "Мальорку" и вернул себе первое место Ла Лиги

"Реал" обыграл "Мальорку" и вернул себе первое место Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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