Главные новости дня: 24 марта
Сегодня, 24 марта, в мире футбола произошло много интересных событий.
УЕФА наконец-то представил официальный талисман Евро-2020.
Сборная России разгромила Казахстан во втором туре отбора на Евро-2020.
Сборная Германии в зрелищном поединке одержала победу над Нидерландами.
Из других результатов отметим победу Бельгии над Кипром и Уэльса над Словакией.
Кроме того, по три очка добыли Шотландия, Венгрия, Израиль, Польша и Северная Ирландия.
Также сегодня стали известны все участники Кубка африканских наций-2019.
Тьерри Анри был признан лучшим легионером в истории АПЛ.
"Манчестер Сити" потребует извинений от "Баварии" за слова Ули Хенесса.
Килиан Мбаппе назвал "Реалу" свои финансовые запросы.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14