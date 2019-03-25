Главные новости дня: 24 марта

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Главные новости дня: 24 марта

Сегодня, 24 марта, в мире футбола произошло много интересных событий.

УЕФА наконец-то представил официальный талисман Евро-2020.

Сборная России разгромила Казахстан во втором туре отбора на Евро-2020.

Сборная Германии в зрелищном поединке одержала победу над Нидерландами.

Из других результатов отметим победу Бельгии над Кипром и Уэльса над Словакией.

Кроме того, по три очка добыли Шотландия, Венгрия, Израиль, Польша и Северная Ирландия.

Также сегодня стали известны все участники Кубка африканских наций-2019.

Тьерри Анри был признан лучшим легионером в истории АПЛ.

"Манчестер Сити" потребует извинений от "Баварии" за слова Ули Хенесса.

Килиан Мбаппе назвал "Реалу" свои финансовые запросы.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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УЕФА представил талисман Евро-2020

УЕФА представил талисман Евро-2020

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
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