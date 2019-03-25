Главные новости дня: 24 марта

Сегодня, 24 марта, в мире футбола произошло много интересных событий.

УЕФА наконец-то представил официальный талисман Евро-2020.

Сборная России разгромила Казахстан во втором туре отбора на Евро-2020.

Сборная Германии в зрелищном поединке одержала победу над Нидерландами.

Из других результатов отметим победу Бельгии над Кипром и Уэльса над Словакией.

Кроме того, по три очка добыли Шотландия, Венгрия, Израиль, Польша и Северная Ирландия.

Также сегодня стали известны все участники Кубка африканских наций-2019.

Тьерри Анри был признан лучшим легионером в истории АПЛ.

"Манчестер Сити" потребует извинений от "Баварии" за слова Ули Хенесса.

Килиан Мбаппе назвал "Реалу" свои финансовые запросы.

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