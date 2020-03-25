Главные новости дня: 24 марта

Теги лионель мессихосеп гвардиоласельта вигофедор смоловкоронавирус

Главные новости дня: 24 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 марта.

Месси пожертвовал около миллиона евро на борьбу с коронавирусом.

Кейн рассказал о сроках своего возвращения после травмы.

Голкипер "Аталанты" заразился коронавирусом.

Орлов рассказал, что в Испании интересуются Кокориным.

Лукаку на карантине проходит онлайн-курсы на получение тренерской лицензии.

Смолов рассказал, что "Сельта" не отпустила его в Москву на время карантина.

"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето.

Олимпиада-2020 перенесена на следующий год.

Экс-игрока "Зенита" госпитализировали из-за подозрения на коронавирус.

Российского футболиста подозревают в участии в договорных матчах чемпионата Беларуси.

"Барселона" планирует возобновить тренировки через месяц.

Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте.

Марио Фернандес - автор лучшего гола РПЛ в марте.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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