Главные новости дня: 24 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 марта.

Месси пожертвовал около миллиона евро на борьбу с коронавирусом.

Кейн рассказал о сроках своего возвращения после травмы.

Голкипер "Аталанты" заразился коронавирусом.

Орлов рассказал, что в Испании интересуются Кокориным.

Лукаку на карантине проходит онлайн-курсы на получение тренерской лицензии.

Смолов рассказал, что "Сельта" не отпустила его в Москву на время карантина.

"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето.

Олимпиада-2020 перенесена на следующий год.

Экс-игрока "Зенита" госпитализировали из-за подозрения на коронавирус.

Российского футболиста подозревают в участии в договорных матчах чемпионата Беларуси.

"Барселона" планирует возобновить тренировки через месяц.

Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте.

Марио Фернандес - автор лучшего гола РПЛ в марте.

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