Главные новости дня: 24 марта
Фото: РФС
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 марта.
Россия начала отбор на ЧМ-2022 с победы над Мальтой.
Сборная Украины сыграла вничью с Францией.
Со всеми результатами отбора ЧМ-2022 сегодняшнего дня можете ознакомиться по ссылке.
УЕФА хочет отменить Финансовый Фэйр-плей.
"Фиорентина" Кокорина назвала имя нового главного тренера.
"Зенит" единственный клуб РПЛ в топ-50 лучших клубов десятилетия.
Филиппе Коутиньо перенес еще одну операцию.
Названы имена игроков "Тамбова", которые подозреваются в ставках на матчи.
"Ювентус" хочет пригласить Зинедина Зидана.
"Реал" не намерен возвращать Криштиану Роналду.
В "Беневенто" приняли решение по Адольфо Гайчу, который арендован у ЦСКА.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 24 марта
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18