Главные новости дня: 24 марта

Фото: РФС

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 марта.

Россия начала отбор на ЧМ-2022 с победы над Мальтой.

Сборная Украины сыграла вничью с Францией.

Со всеми результатами отбора ЧМ-2022 сегодняшнего дня можете ознакомиться по ссылке.

УЕФА хочет отменить Финансовый Фэйр-плей.

"Фиорентина" Кокорина назвала имя нового главного тренера.

"Зенит" единственный клуб РПЛ в топ-50 лучших клубов десятилетия.

Филиппе Коутиньо перенес еще одну операцию.

Названы имена игроков "Тамбова", которые подозреваются в ставках на матчи.

"Ювентус" хочет пригласить Зинедина Зидана.

"Реал" не намерен возвращать Криштиану Роналду.

В "Беневенто" приняли решение по Адольфо Гайчу, который арендован у ЦСКА.

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