Главные новости дня: 24 марта

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Главные новости дня: 24 мартаФото: РФС

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 марта.

Россия начала отбор на ЧМ-2022 с победы над Мальтой.

Сборная Украины сыграла вничью с Францией.

Со всеми результатами отбора ЧМ-2022 сегодняшнего дня можете ознакомиться по ссылке.

УЕФА хочет отменить Финансовый Фэйр-плей.

"Фиорентина" Кокорина назвала имя нового главного тренера.

"Зенит" единственный клуб РПЛ в топ-50 лучших клубов десятилетия.

Филиппе Коутиньо перенес еще одну операцию.

Названы имена игроков "Тамбова", которые подозреваются в ставках на матчи.

"Ювентус" хочет пригласить Зинедина Зидана.

"Реал" не намерен возвращать Криштиану Роналду.

В "Беневенто" приняли решение по Адольфо Гайчу, который арендован у ЦСКА.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Успехи России, Бельгии и Португалии, Украина отбирает очки у Франции: все результаты отбора ЧМ-2022 24 марта

Успехи России, Бельгии и Португалии, Украина отбирает очки у Франции: все результаты отбора ЧМ-2022 24 марта

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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