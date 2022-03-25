Главные новости дня: 24 марта

Фото: твиттер сборной Северной Македонии/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 24 марта.

Состоялись полуфиналы стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Португалия победила Турцию, Италия проиграла Северной Македонии. Все результаты стыковых матчей.

Стали известны пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022.

"Рубин" сообщих, на каких условиях команду покинул Хвича Кварацхелия.

Килиан Мбаппе поставил важное условие перед "Реалом" и ПСЖ.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может перейти в "Барселону".

Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил исключен из состава команды.

Нападающий "Реала" Эден Азар отказывается уходить из клуба.

Стали известны еще два участника ЧМ-2022.

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