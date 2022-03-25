Главные новости дня: 24 марта

Теги италияпортугалиякилиан мбаппемесут озил

Главные новости дня: 24 марта

Фото: твиттер сборной Северной Македонии/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 24 марта.

Состоялись полуфиналы стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Португалия победила Турцию, Италия проиграла Северной Македонии. Все результаты стыковых матчей.

Стали известны пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022.

"Рубин" сообщих, на каких условиях команду покинул Хвича Кварацхелия.

Килиан Мбаппе поставил важное условие перед "Реалом" и ПСЖ.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может перейти в "Барселону".

Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил исключен из состава команды.

Нападающий "Реала" Эден Азар отказывается уходить из клуба.

Стали известны еще два участника ЧМ-2022.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Определились пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022

Определились пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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