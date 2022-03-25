Главные новости дня: 24 марта
Фото: твиттер сборной Северной Македонии/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 24 марта.
Состоялись полуфиналы стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Португалия победила Турцию, Италия проиграла Северной Македонии. Все результаты стыковых матчей.
Стали известны пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022.
"Рубин" сообщих, на каких условиях команду покинул Хвича Кварацхелия.
Килиан Мбаппе поставил важное условие перед "Реалом" и ПСЖ.
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может перейти в "Барселону".
Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил исключен из состава команды.
Нападающий "Реала" Эден Азар отказывается уходить из клуба.
Стали известны еще два участника ЧМ-2022.
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главное
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Феерия Бэйла, позор Италии, успех Португалии: результаты стыков ЧМ-2022 24 марта
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Италия сенсационно проиграла Северной Македонии и не сыграет на ЧМ-2022
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Бэйл принес Уэльсу победу над Австрией в стыках ЧМ-2022
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Главные новости дня: 24 марта
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Пентек спас Польшу от поражения в матче с Шотландией
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Италия сенсационно проиграла Северной Македонии и не сыграет на ЧМ-2022
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Бэйл принес Уэльсу победу над Австрией в стыках ЧМ-2022
-
Португалия победила Турцию и вышла в финал стыков ЧМ-2022
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"Ньюкасл" выделит скромный бюджет на летние трансферы
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Эдегор рассказал о разговоре с Холандом про "Реал"
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Руководство "Манчестер Юнайтед" сомневается насчет назначения тен Хага
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"Барселона" начала переговоры с Кулибали
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"Бенфика" и "Спортинг" поборются за хавбека "Барселоны"
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"Барселона" верит в возможность трансфера Салаха
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Бэйл рассказал о своем отношении к критике
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Озил исключен из состава "Фенербахче"
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Стыковые матчи Лиги наций: успех Казахстана, домашняя ничья Эстонии
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Мбаппе поставил важное условие перед "Реалом" и ПСЖ
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Рафинья из "Лидса" готов перейти в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18