Главные новости дня: 24 мая

Soccernews.ru выделяет основные футбольные события от 24 мая.

В чемпионате Франции: ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль", "Монако" проиграл "Ницце", а "Амьен" обыграл "Генгам" и другие итоги матчей Лиги 1.

Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу". Он стал шестым французом за последние 20 лет, выигравшим гонку бомбардиров Лиги 1.

В чемпионате Голландии: "Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" в первом матче финала за путевку в Лигу Европы.

Фанаты "Арсенала" требуют переноса финала Лиги Европы из-за Мхитаряна.

Сульшер назвал четырёх игроков, которые должны покинуть "Манчестер Юнайтед".

Дзюба оценил финал "Игры престолов".

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с агентом Гризманна.

Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых выходил на поле.

Аллегри - о новом тренере "Ювентуса": "Наставник из Манчестера близко".

На игрока "Реала" Рамоса претендует 4 топ-клуба.

Голкипер "Порту" Касильяс отправится на финал Кубка Португалии вместе с командой.

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