Главные новости дня: 24 мая
Soccernews.ru выделяет основные футбольные события от 24 мая.
В чемпионате Франции: ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль", "Монако" проиграл "Ницце", а "Амьен" обыграл "Генгам" и другие итоги матчей Лиги 1.
Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу". Он стал шестым французом за последние 20 лет, выигравшим гонку бомбардиров Лиги 1.
В чемпионате Голландии: "Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" в первом матче финала за путевку в Лигу Европы.
Фанаты "Арсенала" требуют переноса финала Лиги Европы из-за Мхитаряна.
Сульшер назвал четырёх игроков, которые должны покинуть "Манчестер Юнайтед".
Дзюба оценил финал "Игры престолов".
"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с агентом Гризманна.
Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых выходил на поле.
Аллегри - о новом тренере "Ювентуса": "Наставник из Манчестера близко".
На игрока "Реала" Рамоса претендует 4 топ-клуба.
Голкипер "Порту" Касильяс отправится на финал Кубка Португалии вместе с командой.
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-
ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль" и другие итоги матчей Лиги 1
-
"Монако" проиграл "Ницце", а "Амьен" обыграл "Генгам"
-
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" в первом матче финала за путевку в Лигу Европы
-
ПСЖ распустит резервную команду
-
Смолов является первым в списке форвардов для "Динамо"
Лента новостей
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Главные новости дня: 24 мая
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"Эвертон" является главным претендентом на игрока "Арсенала" Уэлбека
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Лэмпард: "Слухи о "Челси"? Не могу сказать, что будет по окончании сезона"
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СМИ: жена Гвардиолы арендовала машину в Турине на ближайший год
-
Мбаппе стал шестым французом за последние 20 лет, выигравшим гонку бомбардиров Лиги 1
-
1
Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу"
-
ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль" и другие итоги матчей Лиги 1
-
"Кан" покинул Лигу 1, проиграв "Бордо" в последнем туре
-
"Монако" проиграл "Ницце", а "Амьен" обыграл "Генгам"
-
СМИ: "Арсенал" хочет продать Мхитаряна
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"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" в первом матче финала за путевку в Лигу Европы
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Пресс-служба "Манчестер Сити" по развлекалась с масками в snapchat (фото)
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Дзаньоло хочет зарабатывать в "Роме" не меньше трех миллионов евро в год
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Моуринью: "Если Клопп проиграет в финале ЛЧ в третий раз, для него это будет невыносимо"
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Сульшер: "Я никогда не отдыхаю от футбола, я всегда в нем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16