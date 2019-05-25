Главные новости дня: 24 мая

Теги артём дзюбакилиан мбаппепсжманчестер юнайтедарсенал лондон

Главные новости дня: 24 маяSoccernews.ru выделяет основные футбольные события от 24 мая.

В чемпионате Франции: ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль", "Монако" проиграл "Ницце", а "Амьен" обыграл "Генгам" и другие итоги матчей Лиги 1.

Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу". Он стал шестым французом за последние 20 лет, выигравшим гонку бомбардиров Лиги 1.

В чемпионате Голландии: "Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" в первом матче финала за путевку в Лигу Европы.

Фанаты "Арсенала" требуют переноса финала Лиги Европы из-за Мхитаряна.

Сульшер назвал четырёх игроков, которые должны покинуть "Манчестер Юнайтед".

Дзюба оценил финал "Игры престолов".

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с агентом Гризманна.

Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых выходил на поле.

Аллегри - о новом тренере "Ювентуса": "Наставник из Манчестера близко".

На игрока "Реала" Рамоса претендует 4 топ-клуба.

Голкипер "Порту" Касильяс отправится на финал Кубка Португалии вместе с командой.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу"

Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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