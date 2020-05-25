Главные новости дня: 24 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 мая.
В матче 28-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" не оставил шансов "Майнцу".
Почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров идет на поправку после заражения коронавирусом.
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что однажды он может вернуться в московский "Спартак".
Лондонский "Челси" хочет купить нападающего "Интера" Мауро Икарди.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что в 2016 году он мог покинуть каталонский клуб.
Форвард "Оренбурга" Джордже Деспотович ведет переговоры с двумя клубами чемпионата России.
Защитник "Краснодара" Руслан Камболов рассказал, как он подрался с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой несколько лет назад.
"Барселона" отложила переговоры по трансферу бразильского нападающего ПСЖ Неймара.
"Барселона" готова продать французского нападающего Усмана Дембеле по сниженной цене.
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер стал автором рекорда Бундеслиги в XXI веке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18