Главные новости дня: 24 мая

Теги лионель мессизинедин зиданпавел погребнякаяз гулиев

Главные новости дня: 24 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 25 мая.

Легенда "Интера" не верит в переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

Государственная корпорация ВЭБ.РФ рассчитывает привлечь в ЦСКА иностранные инвестиции.

"Барселона" и "Ювентус" намерены совершить обмен молодыми футболистами.

Джорджина Родригес поделилась милым семейным фото с Криштиану Роналду и детьми.

"Интер" сообщил ПСЖ финансовые требования по трансферу Мауро Икарди.

Нападающий "Урала" Павел Погребняк попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Бывший игрок "Ромы" скончался в возрасте 21 года.

"Спартак" сурово наказал полузащитника Аяза Гулиева за нарушение дисциплины.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов в 21 веке. 

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги Чемпионов.

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Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги Чемпионов

Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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