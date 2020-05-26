Главные новости дня: 24 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 25 мая.
Легенда "Интера" не верит в переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону".
Государственная корпорация ВЭБ.РФ рассчитывает привлечь в ЦСКА иностранные инвестиции.
"Барселона" и "Ювентус" намерены совершить обмен молодыми футболистами.
Джорджина Родригес поделилась милым семейным фото с Криштиану Роналду и детьми.
"Интер" сообщил ПСЖ финансовые требования по трансферу Мауро Икарди.
Нападающий "Урала" Павел Погребняк попал в больницу с двусторонней пневмонией.
Бывший игрок "Ромы" скончался в возрасте 21 года.
"Спартак" сурово наказал полузащитника Аяза Гулиева за нарушение дисциплины.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов в 21 веке.
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги Чемпионов.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 24 мая
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Евгению Гинеру исполнилось 60 лет
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Хавбек "Барселоны" Артур рассказал, где он хочет продолжить карьеру
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2
Вратарь сборной Аргентины рассказал, что ему угрожали убийством из-за ошибки на ЧМ-2018
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Роналду повторил давний трюк Месси
-
Тина Канделаки рассказала, за какой клуб она болеет
-
Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги Чемпионов
-
2
Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки "Ювентуса"
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Дмитрий Торбинский рассказал, какой клуб он считает главным в карьере
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Андрей Лунин оценил свои шансы пробиться в основу "Реала"
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"Впереди ММА". Уткин предположил, какое будущее ожидает игрока "Спартака" Гулиева
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Гонсало Игуаин не вошел в символическую сборную аргентинцев в истории "Наполи"
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Андре Виллаш-Боаш решил не уходить из "Марселя"
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Легенда "Севильи" скончался на 90-м году жизни
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Переход Кака в ЦСКА сорвался из-за коронавируса
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Жена Кокорина поделилась фотографиями в обтягивающей майке
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"Барселона" определилась с будущим защитником Эмерсона
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Мартин Эдегор может остаться в "Реале" в следующем сезоне
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"Барселона" объявила о начале продаж многоразовых защитных масок
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"Ювентус" хочет арендовать Усмана Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18