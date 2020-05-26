Главные новости дня: 24 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 25 мая.

Легенда "Интера" не верит в переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

Государственная корпорация ВЭБ.РФ рассчитывает привлечь в ЦСКА иностранные инвестиции.

"Барселона" и "Ювентус" намерены совершить обмен молодыми футболистами.

Джорджина Родригес поделилась милым семейным фото с Криштиану Роналду и детьми.

"Интер" сообщил ПСЖ финансовые требования по трансферу Мауро Икарди.

Нападающий "Урала" Павел Погребняк попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Бывший игрок "Ромы" скончался в возрасте 21 года.

"Спартак" сурово наказал полузащитника Аяза Гулиева за нарушение дисциплины.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов в 21 веке.

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги Чемпионов.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

