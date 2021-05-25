Главные новости дня: 24 мая

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 24 мая.

Мхитаряна не вызвали в сборную Армении.

Гвардиола - лучший тренер года в Англии.

Хоакин продлил контракт с "Бетисом".

"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера.

УЕФА показал трофей Лиги конференций (видео).

"Реал" готов расстаться с Азаром и Бэйлом.

Мхитарян близок к продлению контракта с "Ромой".

Умтити отказался уходить из "Барселоны".

Алаба точно перейдет в "Реал". Трансфер не зависит от будущего Зидана.

Игроки "Реала" не попали в заявку сборной Испании на Евро-2020.

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