Главные новости дня: 24 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 ноября.
В матче "Урал" - "Спартак" победитель не был выявлен.
"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом".
ЦСКА оказался сильнее "Крыльев Советов".
"Манчестер Юнайтед" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Шеффилдом".
"Монако" с Головиным проиграл "Бордо".
"Витесс" Слуцкого проиграл роттердамской "Спарте".
Фанаты "Витесса" требуют увольнения Леонида Слуцкого.
Брестское "Динамо" впервые в своей истории выиграло чемпионат Беларуси.
"Аль-Хилял" стал победителем азиатской Лиги Чемпионов.
"Рубин" может уволить Романа Шаронова.
Стали известны все участники клубного чемпионата мира.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 24 ноября
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"Марсель" одержал победу над "Тулузой" и вышел на второе место Лиги 1
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"Севилья" добыла выездную победу над "Вальядолидом"
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"Реал" заинтересован в игроке сборной Украины
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Брестское "Динамо" впервые в своей истории выиграло чемпионат Беларуси
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Матч Серии А перенесен из-за погодных условий
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Названы претенденты на звание лучшего игрока года в Африке
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Фанаты "Витесса" требуют увольнения Слуцкого
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1
"Арсенал" готов приютить Почеттино
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Сульшер прокомментировал ничью с "Шеффилдом"
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1
Бутрагеньо: "Болельщики должны поддержать Бэйла"
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"Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче Примеры
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"Сампдория" минимально переиграла "Удинезе"
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"Майнц" в меньшинстве уверенно разобрался с "Хоффенхаймом"
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Мойес может вернуться в "Эвертон"
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1
"Манчестер Юнайтед" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Шеффилдом"
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"Сент-Этьен" и "Монпелье" не выявили победителя в матче Лиги 1
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ЦСКА оказался сильнее "Крыльев Советов"
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"Витесс" Слуцкого проиграл роттердамской "Спарте", ПСВ переиграл "Херенвен"
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Киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь" и другие результаты 15-го тура УПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|13
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8