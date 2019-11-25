Главные новости дня: 24 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 ноября.

В матче "Урал" - "Спартак" победитель не был выявлен.

"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом".

ЦСКА оказался сильнее "Крыльев Советов".

"Манчестер Юнайтед" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Шеффилдом".

"Монако" с Головиным проиграл "Бордо".

"Витесс" Слуцкого проиграл роттердамской "Спарте".

Фанаты "Витесса" требуют увольнения Леонида Слуцкого.

Брестское "Динамо" впервые в своей истории выиграло чемпионат Беларуси.

"Аль-Хилял" стал победителем азиатской Лиги Чемпионов.

"Рубин" может уволить Романа Шаронова.

Стали известны все участники клубного чемпионата мира.

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