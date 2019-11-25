Главные новости дня: 24 ноября

Теги цска москвакраснодарманчестер юнайтеддинамо брест

Главные новости дня: 24 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 ноября.

В матче "Урал" - "Спартак" победитель не был выявлен.

"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом".

ЦСКА оказался сильнее "Крыльев Советов".

"Манчестер Юнайтед" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Шеффилдом".

"Монако" с Головиным проиграл "Бордо".

"Витесс" Слуцкого проиграл роттердамской "Спарте".

Фанаты "Витесса" требуют увольнения Леонида Слуцкого.

Брестское "Динамо" впервые в своей истории выиграло чемпионат Беларуси.

"Аль-Хилял" стал победителем азиатской Лиги Чемпионов.

"Рубин" может уволить Романа Шаронова.

Стали известны все участники клубного чемпионата мира.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Фанаты "Витесса" требуют увольнения Слуцкого

Фанаты "Витесса" требуют увольнения Слуцкого

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли Бернли 13 18
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
15 Эвертон Эвертон 13 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
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