Главные новости дня: 24 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 ноября.
Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Барселона" разгромила киевское "Динамо", "Зенит" проиграл "Лацио", "Краснодар" уступил "Севилье", ПСЖ обыграл "РБ Лейпциг", "Ювентус" вырвал победу в матче с "Ференцварошем". Все результаты дня доступны по ссылке.
Стали известны 4 участника плей-офф Лиги чемпионов.
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал слухи о его конфликте с форвардом каталонцев Лионелем Месси.
"Барселона" может заменить травмированного Пике бывшим защитником "Реала" и "Зенита".
Руководство "Манчестер Сити" разработало план, рассчитанный на 10 лет, чтобы купить капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
"Барселона" пыталась вернуть аргентинского защитника Хавьера Маскерано.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 24 ноября
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Девушка Роналду устроила костюмированную вечеринку с детьми футболиста
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Определились четыре участника плей-офф Лиги Чемпионов
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Писарев жестко раскритиковал Черчесова за слова о молодых игроках
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Голевые феерии "Барселоны" и "МЮ", а также очередные неудачи "Краснодара" и "Зенита": все результаты Лиги Чемпионов 24 ноября
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Симеоне рассказал о своих ожиданиях от матча с "Локомотивом"
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Дубль Холанда принес дортмундской "Боруссии" крупную победу над "Брюгге"
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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Истанбул" благодаря дублю Фернандеша
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Неймар принес ПСЖ победу в матче с "РБ Лейпциг"
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Мората принес победу "Ювентусу" над "Ференцварошем"
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"Барселона" уничтожила киевское "Динамо"
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"Зенит" проиграл "Лацио" в гостевом матче Лиги Чемпионов
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Тренер "Краснодара" высказался о стычке Газинского и Кайо во время матча с "Севильей"
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"Зенит" теряет Дугласа Сантоса
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Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов среди россиян
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Быстров жестко раскритиковал защитника "Краснодара" после матча с "Севильей"
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"Барселона" и "Милан" поборются за голландского таланта
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"Краснодар" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов
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Защитник "Валенсии" Мангаля рассказал, как он стал геймером
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"Краснодар" проиграл "Севилье", пропустив решающий гол на 95-й минуте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18