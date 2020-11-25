Главные новости дня: 24 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 ноября.

Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Барселона" разгромила киевское "Динамо", "Зенит" проиграл "Лацио", "Краснодар" уступил "Севилье", ПСЖ обыграл "РБ Лейпциг", "Ювентус" вырвал победу в матче с "Ференцварошем". Все результаты дня доступны по ссылке.

Стали известны 4 участника плей-офф Лиги чемпионов.

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал слухи о его конфликте с форвардом каталонцев Лионелем Месси.

"Барселона" может заменить травмированного Пике бывшим защитником "Реала" и "Зенита".

Руководство "Манчестер Сити" разработало план, рассчитанный на 10 лет, чтобы купить капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Барселона" пыталась вернуть аргентинского защитника Хавьера Маскерано.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru