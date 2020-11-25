Главные новости дня: 24 ноября

Теги барселонаювентусзенит санкт-петербургкраснодарпсж

Главные новости дня: 24 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 ноября.

Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Барселона" разгромила киевское "Динамо", "Зенит" проиграл "Лацио", "Краснодар" уступил "Севилье", ПСЖ обыграл "РБ Лейпциг", "Ювентус" вырвал победу в матче с "Ференцварошем". Все результаты дня доступны по ссылке.

Стали известны 4 участника плей-офф Лиги чемпионов.

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал слухи о его конфликте с форвардом каталонцев Лионелем Месси.

"Барселона" может заменить травмированного Пике бывшим защитником "Реала" и "Зенита".

Руководство "Манчестер Сити" разработало план, рассчитанный на 10 лет, чтобы купить капитана "Барселоны" Лионеля Месси

"Барселона" пыталась вернуть аргентинского защитника Хавьера Маскерано.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Голевые феерии "Барселоны" и "МЮ", а также очередные неудачи "Краснодара" и "Зенита": все результаты Лиги Чемпионов 24 ноября

Голевые феерии "Барселоны" и "МЮ", а также очередные неудачи "Краснодара" и "Зенита": все результаты Лиги Чемпионов 24 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов