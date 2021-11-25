Главные новости дня: 24 ноября
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 ноября.
Состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Реала" над "Шерифом", разгромное поражение "Брюгге" от "РБ Лейпциг", победу "Манчестер Сити" над ПСЖ, а также успех "Ливерпуля" в матче с "Порту".
Все результаты дня доступны по ссылке.
Определились 11 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский "Спартак" на своем поле обыграл неаполитанский "Наполи".
Форвард "Реала" Карим Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа Матье Вальбуэна.
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может вернуться в Россию в январе.
В "Спартаке" прокомментировали слухи о том, что владелец клуба Леонид Федун ушел из совета директоров красно-белых.
Экс-тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался от предложения стать главным тренером "Пари Сен-Жермен".
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал автором уникального достижения.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерии "Реала" и "РБ Лейпциг", успехи "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов от 24 ноября
-
Мессиас принес победу "Милану" над "Атлетико" в Лиге чемпионов
-
"Реал" разгромил "Шериф" в матче Лиги чемпионов
-
"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в Лиге чемпионов
-
Кокорин может вернуться в Россию зимой
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 ноября
-
Агент Бэйла раскритиковал поведение фанатов "Реала"
-
Кафельников оценил победу "Спартака" над "Наполи"
-
Определились 11 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Феерии "Реала" и "РБ Лейпциг", успехи "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов от 24 ноября
-
"Спортинг" победил "Боруссию" Дортмунд в матче Лиги чемпионов
-
"РБ Лейпциг" уничтожил "Брюгге" в Лиге чемпионов
-
"Ливерпуль" победил "Порту" в матче Лиги чемпионов
-
Мессиас принес победу "Милану" над "Атлетико" в Лиге чемпионов
-
"Реал" разгромил "Шериф" в матче Лиги чемпионов
-
"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в Лиге чемпионов
-
Каррера высказался о победе "Спартака" над "Наполи"
-
Кокорин может вернуться в Россию зимой
-
"Челси" может надолго потерять основного защитника
-
Червиченко отреагировал на отказ Спаллетти от рукопожатия с Виторией
-
Вальбуэна высказался о приговоре Бензема в деле о его шантаже
-
Ванда Нара рассказала о нынешних отношениях с Икарди
-
Глава французского футбола отреагировал на приговор Бензема
-
Форвард "Аякса" Аллер обновил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Аякс" добыл волевую победу в матче с "Бешикташем" в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18