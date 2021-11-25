Главные новости дня: 24 ноября

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 ноября.

Состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Реала" над "Шерифом", разгромное поражение "Брюгге" от "РБ Лейпциг", победу "Манчестер Сити" над ПСЖ, а также успех "Ливерпуля" в матче с "Порту".

Все результаты дня доступны по ссылке.

Определились 11 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский "Спартак" на своем поле обыграл неаполитанский "Наполи".

Форвард "Реала" Карим Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа Матье Вальбуэна.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может вернуться в Россию в январе.

В "Спартаке" прокомментировали слухи о том, что владелец клуба Леонид Федун ушел из совета директоров красно-белых.

Экс-тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался от предложения стать главным тренером "Пари Сен-Жермен".

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал автором уникального достижения.

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