Главные новости дня: 24 ноября

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Главные новости дня: 24 ноября

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 24 ноября.

Состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Реала" над "Шерифом", разгромное поражение "Брюгге" от "РБ Лейпциг", победу "Манчестер Сити" над ПСЖ, а также успех "Ливерпуля" в матче с "Порту".

Все результаты дня доступны по ссылке.

Определились 11 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский "Спартак" на своем поле обыграл неаполитанский "Наполи".

Форвард "Реала" Карим Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа Матье Вальбуэна.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может вернуться в Россию в январе.

В "Спартаке" прокомментировали слухи о том, что владелец клуба Леонид Федун ушел из совета директоров красно-белых.

Экс-тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался от предложения стать главным тренером "Пари Сен-Жермен".

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал автором уникального достижения.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Определились 11 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились 11 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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