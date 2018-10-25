Главные новости дня: 24 октября

Редакция soccernews.ru выделяет десять самых главных событий среды, 24-го октября.

1. "Локомотив" потерпел третье поражение кряду в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. На этот раз обидчиком подопечных Юрия Семина выступил "Порту".

2. Массимо Каррера попрощался с Россией. Сегодня он провел свою прощальную пресс-конференцию. Главные ее тезисы ищите здесь.

3. Тем временем "Спартак" уже достиг договоренности о сотрудничестве с новым тренером. Им оказался наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов. Однако "канониры" позже эту информацию опровергли.

4. "Барселона" без Лионеля Месси обыграла "Интер", обновив при этом рекорд Лиги Чемпионов.

5. Дортмундская "Боруссия" со счетом 4:0 разгромила "Атлетико". Это поражение стало самым крупным для "матрасников" за время работы с ними Диего Симеоне.

6. ПСЖ лишь в компенсированное арбитром время ушел от поражения в игре с "Наполи".

7. Уже зимой президент "Реала" Флорентино Перес может потратить 150 миллионов евро на приобретение вингера "Челси" Эдена Азара.

8. Криштиану Роналду встретился со своим бывшим наставником в "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном. Соответствующее фото португалец опубликовал в одной из социальных сетей.

9. ФИФА наложит запрет на проведение матча чемпионата Испании между "Барселоной" и "Жироной" в США.

10. Испанская пресса разузнала, во сколько обойдется "Реалу" возможное увольнение Хулена Лопетеги. | soccernews.ru