Главные новости дня: 24 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 24 октября.

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Московский ЦСКА потерпел третье поражение подряд. В этот раз армейцы уступили "Ференцварошу". "Краснодар" прервал серию поражений в еврокубках. "Быки" обыграли "Трабзонспор". Со всеми результатами матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

По итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд Рауля и Криштиану Роналду в Лиге Чемпионов.

Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА.

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