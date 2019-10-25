Главные новости дня: 24 октября

Теги цска москвакраснодарроссиялионель месси

Главные новости дня: 24 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 24 октября.

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Московский ЦСКА потерпел третье поражение подряд. В этот раз армейцы уступили "Ференцварошу". "Краснодар" прервал серию поражений в еврокубках. "Быки" обыграли "Трабзонспор". Со всеми результатами матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

По итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд Рауля и Криштиану Роналду в Лиге Чемпионов.

Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА.

"Витесс" наказал футболиста, который поругался с главным тренером россиянином Леонидом Слуцким.

Португальский тренер Жозе Моуринью не возглавит дортмундскую "Боруссию". 

"Ювентус" готовит супертрансфер на следующее лето. Итальянский гранд выбирает из трех вариантов.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лига Европы: все результаты 24 октября

Лига Европы: все результаты 24 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 9 25
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 19
3 Лестер Сити Лестер Сити 9 17
4 Челси Челси 9 17
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 9 15
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 12
8 Бернли Бернли 9 12
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 9 12
10 Борнмут Борнмут 9 12
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 12
12 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 11
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 9 10
15 Эвертон Эвертон 9 10
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 9 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 8
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 9 7
20 Уотфорд Уотфорд 9 4
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