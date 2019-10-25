Главные новости дня: 24 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 24 октября.
Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Московский ЦСКА потерпел третье поражение подряд. В этот раз армейцы уступили "Ференцварошу". "Краснодар" прервал серию поражений в еврокубках. "Быки" обыграли "Трабзонспор". Со всеми результатами матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы можно ознакомиться здесь.
По итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд Рауля и Криштиану Роналду в Лиге Чемпионов.
Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА.
"Витесс" наказал футболиста, который поругался с главным тренером россиянином Леонидом Слуцким.
Португальский тренер Жозе Моуринью не возглавит дортмундскую "Боруссию".
"Ювентус" готовит супертрансфер на следующее лето. Итальянский гранд выбирает из трех вариантов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4