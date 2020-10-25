Главные новости дня: 24 октября

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Главные новости дня: 24 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 октября.

Главным событием дня стало "класико". "Реал" победил "Барселону", рекорды установили Зинедин Зидан и Ансу Фати.

В чемпионате России произошла смена лидера. "Зенит" проиграл "Рубину", чем воспользовался "Спартак", обыгравший "Краснодар". "Локомотив" неожиданно уступил "Ротору". Новичок "Спартака" Виктор Мозес забил первый гол за клуб, а "красно-белые" предложили новый контракт главному тренеру Доменико Тедеско.

В чемпионате Англии вновь неудача постигла "Манчестер Сити", "Ливерпуль" победил "Шеффилд Юнайтед", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью.

В чемпионате Нидерландов "Аякс" уничтожил "Венло" с невероятным счетом 13:0!

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун, возможно, заразился коронавирусом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Шеффилд Юнайтед"

"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Шеффилд Юнайтед"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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