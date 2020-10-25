Главные новости дня: 24 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 октября.

Главным событием дня стало "класико". "Реал" победил "Барселону", рекорды установили Зинедин Зидан и Ансу Фати.

В чемпионате России произошла смена лидера. "Зенит" проиграл "Рубину", чем воспользовался "Спартак", обыгравший "Краснодар". "Локомотив" неожиданно уступил "Ротору". Новичок "Спартака" Виктор Мозес забил первый гол за клуб, а "красно-белые" предложили новый контракт главному тренеру Доменико Тедеско.

В чемпионате Англии вновь неудача постигла "Манчестер Сити", "Ливерпуль" победил "Шеффилд Юнайтед", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью.

В чемпионате Нидерландов "Аякс" уничтожил "Венло" с невероятным счетом 13:0!

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун, возможно, заразился коронавирусом.

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