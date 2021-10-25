Главные новости дня: 24 октября
Фото: сайт "Зенита"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 октября.
"Зенит" забил 7 голов в матче со "Спартаком".
"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед".
"Реал" обыграл "Барселону" в первом Эль Класико сезона.
Дубль Суареса помог "Атлетико" вырвать ничью в матче с "Реал Сосьедадом".
"Интер" на последних минутах упустил победу над "Ювентусом".
"Рома" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А.
"Аталанта" упустила победу над "Удинезе" в Серии А.
ПСЖ сыграл вничью с "Марселем".
"Монако" без Головина обыграл "Монпелье".
"Аякс" уничтожил ПСВ в центральном матче чемпионата Нидерландов.
"Лион" близок к подписанию Сердара Азмуна.
"Челси" не станет выкупать Сауля Ньигеса.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18