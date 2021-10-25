Главные новости дня: 24 октября

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Главные новости дня: 24 октябряФото: сайт "Зенита"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 октября.

"Зенит" забил 7 голов в матче со "Спартаком".

"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед".

"Реал" обыграл "Барселону" в первом Эль Класико сезона.

Дубль Суареса помог "Атлетико" вырвать ничью в матче с "Реал Сосьедадом".

"Интер" на последних минутах упустил победу над "Ювентусом".

"Рома" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А.

"Аталанта" упустила победу над "Удинезе" в Серии А.

ПСЖ сыграл вничью с "Марселем".

"Монако" без Головина обыграл "Монпелье".

"Аякс" уничтожил ПСВ в центральном матче чемпионата Нидерландов.

"Лион" близок к подписанию Сердара Азмуна.

"Челси" не станет выкупать Сауля Ньигеса.

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Дубль Суареса помог "Атлетико" вырвать ничью в матче с "Реал Сосьедадом"

Дубль Суареса помог "Атлетико" вырвать ничью в матче с "Реал Сосьедадом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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