Главные новости дня: 24 октября

Фото: сайт "Зенита"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 октября.

"Зенит" забил 7 голов в матче со "Спартаком".

"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед".

"Реал" обыграл "Барселону" в первом Эль Класико сезона.

Дубль Суареса помог "Атлетико" вырвать ничью в матче с "Реал Сосьедадом".

"Интер" на последних минутах упустил победу над "Ювентусом".

"Рома" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А.

"Аталанта" упустила победу над "Удинезе" в Серии А.

ПСЖ сыграл вничью с "Марселем".

"Монако" без Головина обыграл "Монпелье".

"Аякс" уничтожил ПСВ в центральном матче чемпионата Нидерландов.

"Лион" близок к подписанию Сердара Азмуна.

"Челси" не станет выкупать Сауля Ньигеса.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru