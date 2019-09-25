Главные новости дня: 24 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 сентября.
"Барселона" обыграла "Вильярреал" и поднялась в топ-4 Примеры.
"Ювентус" добыл выездную победу над "Брешией".
"Манчестер Сити" разгромил "Престон" в 3-м раунде Кубка английской лиги.
"Колчестер" выбил "Тоттенхэм" из Кубка английской лиги, "Арсенал" прошел дальше, разгромив "Ноттингем".
Три результативных действия Головина принесли "Монако" победу над "Ниццей".
Сборная России может не сыграть на ЧМ-2022.
Финал Лиги Чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге.
Стало известно, когда VAR будут применять в Лиге Европы.
"Барселона" опубликовала 17 причин, почему Месси является лучшим игроком мира.
УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира.
Стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого футболиста года.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
Три результативных действия Головина принесли "Монако" победу над "Ниццей"
-
"Барселона" обыграла "Вильярреал" и поднялась в топ-4 Примеры
-
УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира
-
Стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого футболиста года
-
УЕФА назвала города, которые примут финал Лиги Европы и матч за Суперкубок Европы
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 сентября
-
УЕФА изменил формат Лиги Наций
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"Барселона" - "Вильярреал" - 2:1 (видеообзор матча Примеры)
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"Брешия" - "Ювентус" - 1:2 (видеообзор матча Серии А)
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Роналду вызвал гнев ФИФА
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"Телеспорт" подал в суд на Rambler Group из-за видео с моментами матчей Серии А, размещенных на "Чемпионат"
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Вальверде прокомментировал травму Месси
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Три результативных действия Головина принесли "Монако" победу над "Ниццей"
-
"Ювентус" добыл выездную победу над "Брешией"
-
"Колчестер" выбил "Тоттенхэм" из Кубка английской лиги, "Арсенал" прошел дальше, разгромив "Ноттингем"
-
"Барселона" обыграла "Вильярреал" и поднялась в топ-4 Примеры
-
"Манчестер Сити" разгромил "Престон" и другие результаты 3-го раунда Кубка английской лиги
-
Касильяс прояснил свое будущее
-
УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира
-
"Бетис" уверенно разобрался с "Леванте"
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Стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого футболиста года
-
"Дижон" и "Марсель" расписали безголевую ничью
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"Верона" и "Удинезе" победителя не выявили
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"Гранада" сыграла вничью с "Вальядолидом" и возглавила турнирную таблицу Примеры
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Стало известно, когда VAR будут применять в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1