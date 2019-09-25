Главные новости дня: 24 сентября

Теги барселонаювентусалександр головинманчестер сити

Главные новости дня: 24 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 сентября.

"Барселона" обыграла "Вильярреал" и поднялась в топ-4 Примеры.

"Ювентус" добыл выездную победу над "Брешией".

"Манчестер Сити" разгромил "Престон" в 3-м раунде Кубка английской лиги.

"Колчестер" выбил "Тоттенхэм" из Кубка английской лиги, "Арсенал" прошел дальше, разгромив "Ноттингем".

Три результативных действия Головина принесли "Монако" победу над "Ниццей".

Сборная России может не сыграть на ЧМ-2022.

Финал Лиги Чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге.

Стало известно, когда VAR будут применять в Лиге Европы.

"Барселона" опубликовала 17 причин, почему Месси является лучшим игроком мира.

УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира.

Стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого футболиста года.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Телеспорт" подал в суд на Rambler Group из-за видео с моментами матчей Серии А, размещенных на "Чемпионат"

"Телеспорт" подал в суд на Rambler Group из-за видео с моментами матчей Серии А, размещенных на "Чемпионат"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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