Главные новости дня: 24 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 24 сентября.

"Барселона" обыграла "Вильярреал" и поднялась в топ-4 Примеры.

"Ювентус" добыл выездную победу над "Брешией".

"Манчестер Сити" разгромил "Престон" в 3-м раунде Кубка английской лиги.

"Колчестер" выбил "Тоттенхэм" из Кубка английской лиги, "Арсенал" прошел дальше, разгромив "Ноттингем".

Три результативных действия Головина принесли "Монако" победу над "Ниццей".

Сборная России может не сыграть на ЧМ-2022.

Финал Лиги Чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге.

Стало известно, когда VAR будут применять в Лиге Европы.

"Барселона" опубликовала 17 причин, почему Месси является лучшим игроком мира.

УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира.

Стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого футболиста года.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru