Главные новости дня: 24 сентября

Самым ярким событием четверга, 24 сентября, стало то, что "Ростов" проиграл "Маккаби" и вылетел из Лиги Европы, а "Бавария" обыграла "Севилью" и выиграла Суперкубок УЕФА.

Ибрагимович заразился коронавирусом.

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Карпин - о вылете "Ростова" из Лиги Европы: "Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше".

РФС представил новую систему назначения судей.

На главную трансферную цель "Спартака" Абдулайе Туре претендуют два клуба АПЛ.

СМИ: Куман обеспокоен действиями руководства "Барселоны".

Официально: в турнирах под эгидой УЕФА останется правило пяти замен.

Официально: вратарь "Ренна" Менди стал игроком "Челси".

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