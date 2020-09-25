Главные новости дня: 24 сентября
Самым ярким событием четверга, 24 сентября, стало то, что "Ростов" проиграл "Маккаби" и вылетел из Лиги Европы, а "Бавария" обыграла "Севилью" и выиграла Суперкубок УЕФА.
Ибрагимович заразился коронавирусом.
"Рига" Кононова проиграла "Селтику" и другие итоги матчей отбора Лиги Европы.
Карпин - о вылете "Ростова" из Лиги Европы: "Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше".
РФС представил новую систему назначения судей.
На главную трансферную цель "Спартака" Абдулайе Туре претендуют два клуба АПЛ.
СМИ: Куман обеспокоен действиями руководства "Барселоны".
Официально: в турнирах под эгидой УЕФА останется правило пяти замен.
Официально: вратарь "Ренна" Менди стал игроком "Челси".
Хавбек "Нанта" Туре ответил на предложение "Спартака"
На Широкова подали заявление в следственный комитет о покушении на убийство
"Вест Хэм" следит за защитником "Ростова"
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главное
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Моуринью рассказал, что ворота "Тоттенхэма" в матче Лиги Европы с "Шкендии-79" были на 5 см меньше
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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
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"Бавария" обыграла "Севилью" и выиграла Суперкубок УЕФА
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"Милан" обыграл "Буде-Глимт" и вышел в следующий раунд Лиги Европы
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"Ливерпуль" разгромил соперника, забив 7 голов, а "Сити" обыграл "Борнмут" в Кубке Англии
Лента новостей
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Главные новости дня: 24 сентября
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Мюллер стал самым титулованным немцем в истории
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"Бавария" стала первой командой из топ-5 лиг Европы, которая выиграла 23 матча подряд во всех турнирах
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Моуринью рассказал, что ворота "Тоттенхэма" в матче Лиги Европы с "Шкендии-79" были на 5 см меньше
-
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
"Рейнджерс" и "Спортинг" обыграли своих соперников в Лиге Европы
-
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"Бавария" обыграла "Севилью" и выиграла Суперкубок УЕФА
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"Милан" обыграл "Буде-Глимт" и вышел в следующий раунд Лиги Европы
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Карпин: "Забудьте про рейтинги. Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой"
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АЕК обыграл "Санкт-Галлен", "Стандард" и "Базель" оказались сильнее своих соперников и другие итоги матчей Лиги Европы
-
"Ливерпуль" разгромил соперника, забив 7 голов, а "Сити" обыграл "Борнмут" в Кубке Англии
-
1
"Гранада", "Галатасарай" и "Клаксвик" обыграли своих соперников в Лиге Европы
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Геркус высказался о выступлении клубов РПЛ в Лиге Европы
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"Астон Вилла" в гостях обыграла "Бристоль Сити" в Кубке Англии
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Червиченко заявил, что "Спартак" смотрелся бы в Лиге Европы лучше "Ростова" и "Динамо"
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Карпин - о вылете "Ростова" из Лиги Европы: "Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0